ترامب يرفض منح صواريخ توماهوك لأوكرانيا وحيرة أوروبية من انقلاب موقفه

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض عزم بلاده على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بالسرعة الممكنة، مشددا على أولوية الدبلوماسية لتحقيق ذلك.

وقال ترامب إنه أبلغ زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبرام اتفاق.

من جانبه، قال زيلينسكي إن موسكو لا تريد السلام ويجب الضغط على الرئيس بوتين لدفعه إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف زيلينسكي أنه بحث مع ترامب تزويد بلاده بصواريخ توماهوك، ونفى طرح موضوع توجيه ضربات لمنشآت الطاقة الروسية مع ترامب.

وعقب اللقاء، قال الرئيس الأوكراني إن ترامب يدرك أن أصعب قضية في أي محادثات ستكون قضية الأراضي، مشددا على أنها قضية سيادة بالنسبة لكييف.

وأضاف أنه يعتقد أن الرئيس الأميركي يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، وأنه قادر على ذلك.

حيرة أوروبية

في السياق ذاته، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن ترامب أوضح لنظيره الأوكراني أن أولويته الآن هي الدبلوماسية، مضيفا أنه يعتقد أن توفير صواريخ توماهوك لأوكرانيا قد يقوض تلك الجهود.

وقالت تلك المصادر إن زيلينسكي وجد ترامب في حالة مختلفة تماما بعد يوم من اتصاله المطول مع الرئيس الروسي بوتين.

وأضافت المصادر أن زيلينسكي ضغط بقوة للحصول على صواريخ توماهوك لكن ترامب ردّ بقوة ولم يُظهر أي مرونة.

ونقل أكسيوس عن مصدر أن الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي لم يكن سهلا وأن الرئيس الأميركي كان صارما.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال إن اجتماعه مع زيلينسكي كان "مثيرا للاهتمام ووديا للغاية، لكنني قلت له، كما اقترحت على الرئيس بوتين، أن الوقت حان لوقف القتل، وإبرام اتفاق!"، معتبرا أن على الطرفين المتحاربين "التوقف".

وأضاف "فليعلن كلاهما النصر، وليحكم التاريخ. كفى إطلاق نار، كفى قتلا".

من جهة أخرى، قال مصدر لموقع أكسيوس إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اقترح خلال مكالمة زيلينسكي مع زعماء أوروبيين العمل مع الولايات المتحدة لصياغة السلام في أوكرانيا على غرار خطة ترامب لوقف الحرب في غزة.

وأضاف المصدر أن العديد من القادة الأوروبيين الذين تحدث معهم زيلينسكي بعد لقائه مع ترامب بدوا في حيرة من أمرهم بشأن التغير الواضح في موقف الرئيس الأميركي.