ترامب يخفف عقوبة نائب جمهوري سابق مدان بالفساد

خرج النائب الأميركي الجمهوري السابق جورج سانتوس من السجن أمس الجمعة عقب تخفيف الرئيس دونالد ترامب الحكم عليه، إذ كان مقررا أن يقضي أكثر من 7 سنوات في السجن الفدرالي بعد إقراره بالذنب في تهم الاحتيال وسرقة الهوية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن جوزيف موراي، أحد محامي سانتوس، الليلة الماضية قوله إن النائب السابق أُطلق سراحه من المؤسسة الإصلاحية الفدرالية في فيرتون بنيوجيرسي حوالي الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي، واستقبلته عائلته خارج السجن.

وفي منشور على شبكته "تروث سوشيال"، كتب الرئيس الأميركي أمس الجمعة "كان جورج في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وتعرض لمعاملة سيئة للغاية".

وأضاف: كان جورج سانتوس نوعًا ما "مُجرما"، لكن هناك العديد من المُجرمين في جميع أنحاء بلدنا لا يُجبرون على قضاء 7 سنوات في السجن.

وقال إنه "وقع للتو على قرار تخفيف الحكم بالإفراج عن جورج سانتوس من السجن فورًا.. حظًا سعيدًا يا جورج، أتمنى لك حياة رائعة!".

وفي إشادة بالنائب المدان، قال ترامب "على الأقل كان لدى سانتوس الشجاعة والذكاء للتصويت دائما للجمهوريين. لذلك، وقّعت للتو قرار تخفيف الحكم وإطلاق سراح جورج سانتوس من السجن فورا".

ويختلف تخفيف الحكم الرئاسي عن العفو بأن الإدانة الأصلية تبقى كما هي، مع تخفيف العقوبة الصادرة بحقه.

وأشاد المحامي موراي بترامب على منصة "إكس"، قائلا "بارك الله الرئيس دونالد ترامب، أعظم رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".

تحايل وفساد

حُكم على سانتوس (37 عاما) النائب الجمهوري السابق من نيويورك، في أبريل/نيسان الماضي بعد اعترافه العام الماضي بخداع المتبرعين وسرقة هويات 11 شخصا، بمن فيهم أفراد عائلته، لتقديم تبرعات لحملته الانتخابية.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" سلسلة من الأكاذيب في سيرته الذاتية ورسائل حملته الانتخابية بعد وقت قصير من انتخابه لمجلس النواب في عام 2022 ممثلا عن ولاية نيويورك.

وفي وقت لاحق، اتهمه تقرير للجنة الأخلاقيات في مجلس النواب بـ"تشويه سمعة المؤسسة بشكل خطر" من خلال تحويل أموال مانحين واستخدامها في عمليات شراء سلع فاخرة وفي الكازينوهات وعلى علاجات تجميلية ومدفوعات عبر الإنترنت.

ومن الأكاذيب التي ذُكرت في سيرته الذاتية قوله بأنه عمل لدى بنك "غولدمان ساكس" وإنه يهودي وكان نجمم كرة طائرة في الجامعة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، صوّت المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون على طرده من مجلس النواب بعد عام واحد من انتخابه، ليصبح الشخص الثالث فقط الذي يُتخذ بحقه هذا الإجراء في الولايات المتحدة منذ الحرب الأهلية، وهو إجراء كان معدّا في السابق للخونة والمجرمين المدانين.

وُجهت إلى سانتوس تهمة الاحتيال وسرقة الهوية في فيرتون يوم 25 يوليو/تموز الماضي، ووُضع في معسكر سجن ذي إجراءات أمنية مشددة مع أقل من 50 سجينا آخر.

مناشدات

وخلال فترة سجنه، دأب سانتوس على كتابة تقارير دورية في صحيفة محلية في لونغ آيلاند، اشتكى فيها بشكل رئيسي من ظروف السجن.

وفي رسالته الأخيرة، ناشد ترامب مباشرة، مشيرًا إلى ولائه لأجندة الرئيس وللحزب الجمهوري، وقال "سيدي، أناشدكم حسنَ العدل والإنسانية لديكم، الصفات نفسها التي ألهمت ملايين الأميركيين للإيمان بكم".

كما كتب في صحيفة "ساوث شور برس" يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري موجها حديثه لترامب "أطلب منكم بتواضع أن تُراعوا الألم والمشقة غير العاديين في هذه البيئة، وأن تمنحوني فرصةَ العودة إلى عائلتي وأصدقائي ومجتمعي".

مسلسل العفو

يُعدّ تخفيف عقوبة سانتوس أحدثَ عفو بارز من ترامب عن سياسيين جمهوريين سابقين منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني السابق.

في أواخر مايو/أيار الماضي، أصدر عفوا عن النائب السابق مايكل غريم، وهو جمهوري من نيويورك أقر عام 2014 بالذنب في عدم الإبلاغ عن الأجور والإيرادات في مطعم كان يُديره في مانهاتن.

كما أصدر عفوا عن حاكم ولاية كونيتيكت السابق جون رولاند، الذي انقلبت مسيرته السياسية الواعدة رأسا على عقب بسبب فضيحة فسادٍ وسجنٍ فدرالي مرتين.

مكافأة

وبمنحه العفو عن سانتوس، كان ترامب يُكافئ شخصية أثارت استياء داخل حزبه. وبعد أن أصبح سانتوس أول جمهوري شاذ جنسيا يُنتخب للكونغرس عام 2022، لم يمضِ على انتخابه سوى أقل من عام بعد الكشف عن اختلاقه جزءا كبيرا من قصة حياته.

وخلال حملته الانتخابية، ادعى سانتوس أنه مستشار أعمال ناجح يتمتع بسمعة مرموقة في وول ستريت ويمتلك محفظة عقارية ضخمة.

ولكن عندما خضعت سيرته الذاتية للتدقيق، أقر سانتوس في النهاية بأنه لم يتخرج قط من كلية باروخ، وأنه لم يكن لاعبا بارزا في فريق الكرة الطائرة في كلية مانهاتن، كما ادعى. ولم يعمل قط في سيتي غروب وغولدمان ساكس.

حتى إنه لم يكن يهوديا كما سبق وادعى. وأصر سانتوس على أنه يعني أنه "يهودي" لأن عائلة والدته من أصول يهودية، على الرغم من نشأته الكاثوليكية.

ويبدو أن العفو عن سانتوس لا يُبرئه من عقوبة سجنه فحسب، بل يُبرئه أيضا من أي "غرامات إضافية، أو تعويضات، أو فترة مراقبة، أو إطلاق سراح مُراقَب، أو أي شروط أخرى" .