الاحتلال يعتدي على مزارعين بكوبر وينفذ اقتحامات بالضفة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز المدمع اتجاه مزارعين فلسطينيين أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون في بلدة كوبر شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ومنعتهم من دخول أراضيهم وهددتهم بعدم العودة إليها.

كما استهدفت القوات الصحفيين والمواطنين خلال تغطيتهم فعالية قطف الزيتون، مما أدى إلى إصابات بالاختناق وحالة من التوتر في المنطقة.

وكان أهالي بلدة كوبر قد أعلنوا أنهم سيتوجهون صباح اليوم السبت إلى أراضيهم الزراعية الواقعة قرب البؤرة الاستيطانية المقامة على أطراف البلدة لقطف ثمار الزيتون، وهي الأراضي التي يمنعهم المستوطنون من الوصول إليها، وسط توقعات بوقوع اعتداءات من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال خلال عملية القطاف.

جيش الاحتلال يقمع فعالية لقطف ثمار الزيتون ويمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم في بلدة كوبر شمال رام الله. pic.twitter.com/bABIUaTJw3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 18, 2025

اقتحامات ومداهمات

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت بلدة الريحية جنوب مدينة الخليل، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل، تخللها تحقيق ميداني مع عدد من المواطنين، وفق ما أفادت به مصادر محلية للجزيرة.

وذكرت المصادر أن القوات اقتحمت منزل الشهيد الطفل محمد بهجت الحلاق، الذي استشهد قبل يومين برصاص جنود الاحتلال في البلدة، وفتشت منزله قبل أن تصادر تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط المكان.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أزالت الرايات والصور من بيت عزاء الشهيد، في وقت واصلت فيه انتشارها داخل البلدة ومحيطها، وسط حالة من التوتر بين الأهالي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم، واعتقلت خلالها 10 فلسطينيين على الأقل.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت كلا من مخيم العروب وقرية البرج شمال الخليل وكذلك مدينة نابلس ومخيمي بلاطة وعسكر القديم شرق المدينة.

وامتدت المداهمات إلى بلدة بيتا جنوب المدينة وسط انتشار عسكري مكثف، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت قاد شرق جنين وبلدة عناتا ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وترافقت تلك الاقتحامات مع مواجهات مع الأهالي.