اشتعال النيران في سفينة بعد استهدافها قبالة سواحل اليمن

أعلن الجيش البريطاني أن حريقا اشتعل في سفينة -اليوم السبت- في خليج عدن قبالة سواحل اليمن بعد استهدافها بمقذوف، في حادث يعد الأول من نوعه منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل 8 أيام.

وأصدر مركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني تنبيهًا بشأن السفينة، قال فيه إن الحادث وقع على بُعد حوالي 210 كيلومترات شرق عدن.

ومن جانبها قالت هيئة النقل البحري البريطانية إن السفينة أصيبت بمقذوف مجهول، مما أدى إلى اندلاع حريق، مضيفة أن السلطات تُجري تحقيقا في الحادث.

ومن جانبها أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري بأن السفينة هي ناقلة ترفع علم الكاميرون وكانت "في طريقها من صحار بعُمان، إلى جيبوتي".

وأضافت أن الاتصالات اللاسلكية أشارت إلى أن الطاقم كان يستعد لمغادرة السفينة، وأن جهود البحث والإنقاذ جارية.

ويأتي هذا في وقت يهاجم فيه حوثيو اليمن السفن عبر البحر الأحمر. ومع ذلك، لم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم فورا، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق منهم ساعات أو حتى أياما.

واكتسب الحوثيون شهرة دولية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بسبب هجماتهم على السفن وإسرائيل، والتي قالوا إنها تهدف إلى إجبار إسرائيل على وقف القتال.

وأدت حملة الحوثيين على الشحن إلى مقتل 9 بحارة على الأقل، وغرق 4 سفن. وقد زعزعت هذه الحملة حركة الشحن بالبحر الأحمر الذي كانت تمر عبره بضائع تُقدر قيمتها بنحو تريليون دولار سنويًا قبل الحرب.

وقد استهدف أحدث هجوم للحوثيين سفينة الشحن "مينرفاغراخت" التي ترفع العلم الهولندي في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخر.