إصابة فلسطيني ومواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحاماتها بالضفة

أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس، وذلك وسط اقتحامات لمدن نابلس وجنين ورام الله والخليل تخللتها مواجهات مع شبان فلسطينيين ومقاومين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال قرب موقع لجدار الفصل في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة، خلال اقتحامه البلدة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا ومخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، وصاحبت الاقتحام مواجهات مع الأهالي.

وتزامن ذلك مع اقتحامات واسعة نفذها جيش الاحتلال لمختلف بلدات ومدن الضفة الغربية، حيث اقتحمت قواته منطقة الكسارات جنوبي مدينة الخليل جنوبي الضفة، ورصدت الكاميرات جنود الاحتلال وهم ينكلون بطفلين كانا في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت صباح اليوم، بلدة الريحية جنوبي الخليل، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل، تخللها تحقيق ميداني مع عدد من المواطنين، وفق ما أفادت به مصادر محلية للجزيرة.

وذكرت المصادر أن القوات اقتحمت منزل الشهيد الطفل محمد بهجت الحلاق، الذي استشهد قبل يومين برصاص جنود الاحتلال في البلدة، وفتشت المنزل ثم صادرت تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط المكان.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أزالت الرايات والصور من بيت عزاء الشهيد، في وقت واصلت فيه انتشارها داخل البلدة ومحيطها، وسط حالة من التوتر بين الأهالي.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا كلا من مخيم العَرّوب وقرية البرج شمالي الخليل.

وذكرت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدة دير درير شرقي رام الله، كما اقتحمت قرية بورين جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة حيث اندلعت مواجهات بين تلك القوات وشبان فلسطينيين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم في وقت سابق فجر اليوم بلدة بيتا جنوبي نابلس أيضا، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية في أحياء البلدة، كما اقتحم مخيمي بلاطة وعسكر القديم شرقي المدينة وداهم عددا من المنازل وفتشها دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة جنين شمالي الضفة، اعتقلت قوات إسرائيلية شابّين فلسطينيين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في بلدة بيت قاد وفي منطقة واد عز الدين المجاورة.

الاعتداء على المزارعين

وفي الإطار ذاته، اتسعت دائرة اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم جني الزيتون في مناطق عدة من الضفة، حيث قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال منعت مزارعين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في قرية دير عمار غربي رام الله.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع على مزارعين فلسطينيين أثناء توجههم لقطف الزيتون في بلدة كوبر شمالي مدينة رام الله، ومنعتهم من دخول أراضيهم وهددتهم بمنع العودة إليها.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال استهدفوا الصحفيين بقنابل مسيلة للدموع خلال تغطيتهم لفعالية قطف الزيتون، مما أدى إلى إصابات بالاختناق.

كما قالت مصادر للجزيرة إنّ مستوطنين هاجموا مزارعين فلسطينيين أثناء قطفهم الزيتون في منطقة الدلجة شرقي بلدة ترمسعيا شمالي مدينة رام الله.

وأظهرت مقاطع مصورة إصابة فلسطيني بجروح طفيفة إثر الهجوم الذي نفذه المستوطنون على المزارعين بعد أن حاولوا طردهم من أراضيهم.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار تصاعد الهجمات الإسرائيلية في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن ألف و54 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.

مواجهات مع المقاومة

على صعيد متصل أعلنت سرايا القدس-كتيبة نابلس أن مقاتليها "استهدفوا بالرصاص أمس سيارة عسكرية للاحتلال ونقاطا استيطانية قرب مستوطنة أفيتار محققين إصابات مؤكدة في صفوف العدو".

كما ذكرت سرايا القدس-كتيبة جنين أن مقاتليها في "سرية ميثلون يتصدون لقوات العدو المقتحمة للبلدة ويستهدفون آلياته بعبوات ناسفة".