إسرائيل تسلم دفعة جديدة من جثامين شهداء غزة

أفاد مراسل الجزيرة بأن مركبات تابعة للصليب الأحمر الدولي سلّمت اليوم السبت جثامين 15 شهيدا فلسطينيا كانت تحتجزهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة.

وقال المراسل إن الصليب الأحمر نقل الجثامين إلى مجمع ناصر في خان يونس جنوبي القطاع عبر معبر كيسوفيم، مشيرا إلى أن هذه هي الدفعة الرابعة لشهداء فلسطينيين تسلمهم قوات الاحتلال منذ بدء تطبيق اتفاق وقف الحرب في العاشر من الشهر الجاري.

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها تسلمت الجثامين التي أفرج عنهم الاحتلال عبر الصليب الأحمر، وبذلك يرتفع عدد جثامين الشهداء المفرج عنها إلى 135.

وقالت الوزارة في بيان إن بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب الأعين، مشيرة إلى أنه تم التعرف على هويات 7 منها بواسطة أسرهم.

عاجل| وصول جثامين 9 شهداء إلى المستشفى المعمداني من عائلة أبو شعبان بعد انتشالهم من حي الزيتون شرق مدينة غزة. pic.twitter.com/s8SgILiM7V — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 18, 2025

وفي غضون ذلك، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن انتشال جثامين 14 شهيدا من حي الزيتون شرقي مدينة غزة وحي النصر غربيها منذ صباح اليوم.

وقال الدفاع المدني إنه تمكن بعد التنسيق مع الصليب الأحمر من انتشال جثامين 9 شهداء -بينهم 7 أطفال- استهدفتهم مدفعية الاحتلال حينما كانوا يستقلون مركبة في حي الزيتون مساء أمس الجمعة.

وتعليقا على القصف، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة بحق عائلة أبو شعبان أثناء محاولة العائلة تفقد منزلها بحي الزيتون، ودعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم بمتابعة تجاوزات الاحتلال وإلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب.

وبرر الجيش الإسرائيلي استهداف هؤلاء المدنيين بأنهم تجاوزوا "الخط الأصفر"، الذي انسحب إليه ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب.

انتهاكات إسرائيلية

وفي تطورات أخرى، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت اليوم مزيدا من الانتهاكات في قطاع غزة.

وقالت المصادر إن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة شرقي مدينة غزة.

كما أطلقت طائرة مُسيّرة إسرائيلية من طراز "كواد كوبتر" النار في منطقة الشعف بحي التفاح شمال شرقي المدينة.

وتزامنا مع ذلك، فتحت زوارق حربية إسرائيلية النار بكثافة تجاه صيادين في محيط ميناء غزة.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات إسرائيلية النار بكثافة على بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس، وفقا للمصادر الفلسطينية.

وأفاد مركز غزة لحقوق الإنسان اليوم بأنه وثّق 129 حادثة قصف وإطلاق نار ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة 122 آخرين منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وعلى مدى عامين، شنت إسرائيل حرب إبادة أسفرت عن استشهاد نحو 68 ألفا وإصابة 170 ألف آخرين، وبحسب تقديرات الدفاع المدني دُفن نحو 10 آلاف شهيد تحت أنقاض المباني المدمرة جراء القصف.