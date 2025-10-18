ترامب: سنرحّل الناجيَين من ضربة "غواصة" المخدرات في الكاريبي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن من المقرر إرسال اثنين من "مهربي المخدرات" ممن نجوا من الغارة الأميركية على غواصة تحمل مخدرات إلى الإكوادور وكولومبيا.

وكتب ترامب، في منشور على منصته تروث سوشيال، "كان لي شرف عظيم أن أدمر غواصة ضخمة محملة بالمخدرات ومتجهة صوب الولايات المتحدة عبر طريق معروف بتهريب المخدرات".

وأضاف ترامب أن المخابرات الأميركية أكدت أن هذه السفينة كانت محملة بالفنتانيل وغيره من المخدرات.

ونقلت وكالة رويترز عن 4 مسؤولين أميركيين ومصدر مطلع، اليوم، إن إدارة ترامب تعتزم إرسال ناجيين اثنين من هجوم وقع يوم الخميس في منطقة البحر الكاريبي إلى دولة أخرى بدلا من السعي إلى احتجازهما لفترة طويلة.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أنه من المقرر إرسال الناجيين إلى كولومبيا والإكوادور.

ونفذ الجيش الأميركي عملية إنقاذ بطائرة مروحية الخميس الماضي بحثا عن الناجين بعد هجوم على سفينة شبه غاطسة يُشتبه في أنها كانت تهرب مخدرات.

وقالت مصادر لرويترز أمس إن الغارة أسفرت عن مقتل اثنين آخرين من أفراد الطاقم كانا على متن السفينة.

ونُقل الناجيان إلى سفينة تابعة للبحرية الأميركية في الكاريبي، حيث ظلا حتى مساء أمس الجمعة على الأقل. ولم يتضح ما إذا كانا قد نقلا من على متن السفينة حتى صباح اليوم.