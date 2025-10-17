وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق المعروف باعتذاره لضحايا الحرب العالمية الثانية

توفي رئيس الوزراء الياباني الأسبق تومييتشي موراياما، المعروف باعتذاره لضحايا الحرب العالمية الثانية، عن عمر يناهز 101 عام.

وتوفي موراياما في مستشفى في أويتا، مسقط رأسه، بجنوب غربي اليابان، طبقا لبيان صادر عن ميزوهو فوكوشيما، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الياباني.

وبصفته رئيسا لما كان يعرف آنذاك بالحزب الاشتراكي الياباني، قاد موراياما حكومة ائتلافية من يونيو/حزيران 1994 حتى يناير/كانون الثاني 1996.

وفي عام 1995، ألقى موراياما خطابا قال فيه "من خلال حكمها الاستعماري وعدوانها، تسببت اليابان في أضرار ومعاناة هائلة لشعوب العديد من الدول، خصوصا شعوب الدول الآسيوية".

وأضاف خلال إحياء ذكرى 50 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية "على أمل ألا يتم ارتكاب مثل هذا الخطأ في المستقبل، أُقر بروح من التواضع بهذه الحقائق غير القابلة للجدل في التاريخ، وأعبر هنا مرة أخرى عن مشاعري العميقة بالندم وأعلن اعتذاري من كل قلبي".

وتم استخدام عبارتي "الندم العميق" و"الاعتذار الصادق" لاحقا من قبل رؤساء وزراء اليابان المتعاقبين أثناء إحياء الذكرى الستين والسبعين للحرب العالمية الثانية.