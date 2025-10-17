ويتكوف يتوجه إلى المنطقة وواشنطن تطالب إسرائيل باحترام اتفاق غزة

أفادت تقارير إعلامية الجمعة أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيتوجه للشرق الأوسط، لمتابعة تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، في وقت حثت واشنطن إسرائيل على احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

وقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي، إن ويتكوف يتوقع أن يتوجه إلى الشرق الأوسط الأحد، لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وقال مصدر مطلع إن "ويتكوف سيزور مصر وإسرائيل ومن المرجح أن يزور غزة".

في ذات السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن طلبت من إسرائيل عدم خرق الاتفاق وحثتها على منح الوسطاء فرصة لحل أزمة جثامين الأسرى.

ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فإن "تقديرات إسرائيل أن حماس ستسلم مزيدا من جثامين المختطفين خلال الأسبوع المقبل".

هذه الليلة

لكن سائل إعلام إسرائيلية نقلت، أن الأجهزة الأمنية تستعد لتسلم دفعة أخرى من جثامين الأسرى الإسرائيليين هذه الليلة.

وأفادت كتائب القسام أنها ستسلم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في القطاع الساعة 11 مساء بتوقيت غزة.

وعزا موقع أكسيوس لمسؤول إسرائيلي كبير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه على علم بتأخر تسليم جثامين الأسرى وإنه يعمل على حل ذلك.

وفي المقابل، رد نتنياهو على ترامب، إن "حماس تكذب"، وطلب من الوسطاء الضغط عليها لإعادة مزيد من الجثث.

وفال مكتب نتنياهو، إن حماس تعرف أماكن وجود جثامين الأسرى الإسرائيليين. وأضاف "على حماس الالتزام بخطة ترامب فالوقت ينفد".

وشدد مكتب نتنياهو على أن "سلاح حماس سينزع والمسألة محسومة".

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير، إن "حماس اختارت عدم تسليم جثث يمكن تسليمها وتختلق بذلك أزمة".

بنود ومحطات

يذكر أنه في 29 سبتمبر/أيلول 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما سماها "خطة سلام" تتألف من 20 بندا، تضمنت الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة ووقف إطلاق النار ونزع سلاح حركة حماس.

وبعد مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، برعاية أميركية مصرية قطرية، أُعلن فجر يوم الخميس 9 سبتمبر/أيلول 2025 في مدينة شرم الشيخ المصرية التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام في قطاع غزة.

وتشمل المرحلة الأولى تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، احتضنت شرم الشيخ المصرية قمة دولية بشأن السلام في غزة وحضرها ترامب وزعماء آخرون.

وفي القمة وقّعت الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا وثيقة ترامب بشأن غزة.