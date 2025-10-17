مصرع امرأتين إثر انقلاب قارب مهاجرين قرب جزيرة خيوس اليونانية

لقيت امرأتان مصرعهما وأُصيب عدد من المهاجرين بجروح، إثر انقلاب قاربهم واصطدامه بشاطئ صخري قبالة سواحل جزيرة خيوس اليونانية في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.

وقال خفر السواحل اليونانية، اليوم الجمعة، إن فرق الطوارئ تمكنت من إنقاذ 5 أشخاص في موقع الحادث، بينهم امرأتان فاقدتان للوعي، قبل أن تعثر فرق البحث لاحقا على 24 مهاجرا آخرين على اليابسة في المنطقة المحيطة.

ونُقل 12 من الناجين إلى مستشفى خيوس العام، حيث أُعلنت وفاة المرأتين، في حين يتلقى أحد المصابين العلاج في وحدة العناية المركزة، ونُقل باقي المهاجرين إلى مركز للاستقبال وتحديد الهوية في الجزيرة.

وبحسب خفر السواحل، فإن القارب كان قد انطلق من الساحل الغربي لتركيا، في محاولة للوصول إلى الأراضي اليونانية.

وأعلنت السلطان فتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات الحادث وأسباب انقلاب القارب.

وتعد اليونان نقطة دخول رئيسية إلى الاتحاد الأوروبي للمهاجرين.

ووصل أكثر من 31 ألفا و400 مهاجر إلى الجزر اليونانية منذ بداية العام وحتى 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، معظمهم عبر طرق بحرية انطلاقا من السواحل التركية، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي الآونة الأخيرة، شددت السلطات اليونانية من قواعد الهجرة، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في أعداد الوافدين من ليبيا عبر جزيرتي كريت وجافدوس.