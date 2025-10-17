مسيرات وأسلحة معززة بالذكاء الاصطناعي بأكبر معرض أسلحة في كوريا الجنوبية

افتتحت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أكبر معارضها للأسلحة على الإطلاق والذي من المتوقع أن تعرض فيه شركات إنتاجها الجديد من المُسيّرات والأسلحة المعززة بالذكاء الاصطناعي.

وقال منظمو معرض سول الدولي للفضاء والدفاع (أديكس) 2025 إن 600 شركة من 35 دولة تشارك في نسخة المعرض هذا العام.

واستهل المنظمون المعرض بتشكيلات من العروض الجوية انطلاقا من إحدى القواعد الجوية. وتضمنت العروض طلعات جوية لطائرة مقاتلة مطورة حديثا من طراز كيه.إف-21.

وتسعى سول إلى تعزيز قدرات الجيش وزيادة المبيعات الدفاعية عالميا، وقال رئيس كوريا الجنوبية لي-جيه ميونغ هذا الشهر إن ميزانية الدفاع في البلاد للعام المقبل سترتفع بنسبة 8.2% إلى 66.3 تريليون وون (47.1 مليار دولار) في الوقت الذي تواجه فيه تصاعد التوتر في المنطقة ومع كوريا الشمالية التي تمتلك سلاحا نوويا.

وتلقت شخصيات أجنبية دعوات من بيونغيانغ هذا الشهر لحضور معرض أسلحة في كوريا الشمالية، تضمّن طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، تلاه عرض عسكري كبير.

وأصبحت الأسلحة واحدة من أسرع صادرات كوريا الجنوبية نموا مع إبرامها صفقات بمليارات الدولارات لبيع مختلف أنواعها، ومنها مدافع هاوتزر والذخائر والصواريخ والسفن الحربية، إلى دول في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت شركة هانوا إيروسبيس أنها ستكشف خلال معرض سول الدولي عن إصدارات الجيل الجديد من مدفعها هاوتزر كيه 9 ذاتي الحركة المشهور، وأن هذا الجيل يعتمد على التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي لتقليل أو إلغاء الحاجة إلى طاقم.

وأضافت أنها ستعرض مدفعها "إل-بي.جي.دبليو"، وهو ذخيرة صاروخية بطيئة تطلق من الجو، تعرف أيضا باسم الطائرة المسيّرة الانتحارية، والتي يمكنها التحليق حول منطقة قبل استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الهدف وتدميره.

وأشارت هانوا في بيان إلى أن الأسلحة المسيّرة والذكاء الاصطناعي سيوفران المزيد من القدرات ويساعدان كوريا الجنوبية على الحفاظ على دفاعاتها في ظل تقلص عدد السكان الذي سيقلل عدد الجنود المتاحين.