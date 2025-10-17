مستشار ترامب: حان الوقت لإيجاد حل نهائي لقضية الصحراء الغربية

قال مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية، إن الرئيس ترامب يشدد على سيادة المغرب على إقليم الصحراء، مؤكدا أن الوقت حان لإيجاد حل نهائي ودائم لقضية الصحراء "وسنفتح فيها قنصلية قريبا".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصبحت بريطانيا ثالث عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعم خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للمنطقة بعد الولايات المتحدة وفرنسا.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، ويسيطر المغرب على 80% من أراضيها، وتطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المدعومة من الجزائر باستقلالها.