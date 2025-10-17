"لا للملوك" تتوقع خروج ملايين المناهضين لسياسة ترامب غدا بأنحاء أميركا

من نيويورك إلى سان فرانسيسكو، ومن شيكاغو إلى أتلانتا، يتوقع -وفقا للمنظمين- أن يخرج ملايين المتظاهرين إلى الشوارع في سائر أنحاء الولايات المتّحدة غدا السبت للاحتجاج على سياسات الرئيس دونالد ترامب و"الدفاع عن الديمقراطية"، وذلك تلبية لدعوة أطلقتها حركة "لا للملوك".

وسيكون هذا ثاني يوم احتجاجي على الصعيد الوطني منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، حين نظّم هذا التحالف -المناهض للرئيس ترامب، والذي يضمّ حوالي 100 منظمة- يوما احتجاجيا شارك فيه ملايين الأشخاص.

وكان هذا أكبر تحرك احتجاجي ضد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبعد 4 أشهر من التحرك الأول، يتوقع المنظّمون خروج أكثر من 2600 مظاهرة وتجمّع احتجاجي، كما يتوقعون أن يشارك فيها ملايين الأشخاص.

وإلى جانب المدن الكبرى، من المقرّر أن تُقام نقاط تجمّع في سائر أنحاء البلاد، وحتى في كندا المجاورة، في تورونتو وفانكوفر وأوتاوا.

"لن نسمح بإسكاتنا"

وخلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو عُقد أمس الخميس، قالت ديردري شيفيلينغ القيادية في "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، المنظمة المتخصصة بالدفاع عن الحقوق المدنيّة، "سيحتجّ ملايين الأميركيين سلميا السبت ليقولوا لإدارة ترامب إنّنا بلد يتساوى فيه الناس، بلد تنطبق فيه القوانين على الجميع، دولة قانون وديمقراطية".

وأضافت "في مواجهة تجاوزات السلطة من قبل دونالد ترامب وحلفائه.. لن نسمح بإسكاتنا".

من جانبها، تولّت ليا غرينبيرغ، المؤسسة المشاركة لمجموعة "إنديفيزيبل"، سرد الانتهاكات، قائلة "إنهم يرسلون الحرس الوطني إلى المدن الأميركية، إنهم يرهبون أصدقاءنا وجيراننا المهاجرين، إنهم يلاحقون معارضيهم السياسيين قضائيا".

وأضافت "هذا هو الأسلوب السلطوي الكلاسيكي: تهديد وتشهير وكذب، وتخويف الناس لإخضاعهم، لكنّنا لن نخضع للترهيب، لن ننخدع، ولن نركع".

بدورها، اعتبرت رئيسة الاتحاد الأميركي للمعلمين، راندي وينغارتن، أنّه "من الواجب الأخلاقي النضال" من أجل "محاولة ضمان رؤية الديموقراطية تتقدم لا تتراجع".