كاتس يأمر بترسيم "الخط الأصفر" في غزة ويحذر من اختراقه

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي شرع بتنفيذ خطة لترسيم "الخط الأصفر" داخل قطاع غزة، وحذر السكان من الاقتراب منه باعتباره منطقة محظورة.

ووجّه كاتس الجيش الإسرائيلي إلى البدء بوضع علامات ميدانية على طول هذا الخط الأصفر، الذي يغطي أكثر من 50% من مساحة غزة، باستخدام أرصفة مرصوفة بشكل خاص لتحديد واضح لمسار "خط الفصل الأمني" الذي تتمركز فيه القوات الإسرائيلية.

وقال كاتس إن هذا الخط يمثل حدودا واضحة للانتشار العسكري الإسرائيلي داخل القطاع، وأكد أن "أي محاولة لعبور هذا الخط ستُقابل بإطلاق النار".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن هذا الإجراء يهدف إلى "تحذير عناصر حماس وسكان غزة من الاقتراب من هذه المنطقة المحظورة".

وكانت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة قد توقفت السبت الماضي، بعد موافقة جميع الأطراف ذات العلاقة على خطة سلام طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تم الاتفاق بموجبها على وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مقابل عمليات تبادل للأسرى الأحياء والأموات.

ونشر البيت الأبيض خريطة ميدانية تُظهر مراحل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، مقسمة إلى 3 خطوط ملوّنة ومنطقة مظللة، تمثل مختلف مراحل تنفيذ الاتفاق.

وبحسب الخريطة، يُفترض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي في المرحلة الأولى إلى الخط الأصفر، بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين الأحياء.

أما الخط الأحمر فيمثل المرحلة الثانية، حيث يتم الانسحاب إليه مع نشر قوة دولية لضمان الاستقرار.

وتُظهر الخريطة أيضا منطقة مظللة تمثل المرحلة الثالثة والأخيرة، وتشكل منطقة أمنية عازلة تمتد على طول حدود قطاع غزة.

في المقابل، ترفض تل أبيب الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية قبل استعادة جميع جثث الأسرى الإسرائيليين.