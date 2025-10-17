أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب وشرق البلاد.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الغارات طالت محيط بلدتي أنصار وبنعفول في الجنوب، كما استهدفت طائرات مسيّرة أطراف بلدتي كفر تبنيت والشرقية، في حين شنت المقاتلات الإسرائيلية هجوما على بلدة شمسطار في منطقة البقاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات جوية على ما وصفها ببنى تحتية سرية تابعة لحزب الله تُستخدم لتخزين الأسلحة في سهل البقاع وجنوب لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له أن هذه العمليات تأتي في إطار إزالة ما يعتبره تهديدا لأمن إسرائيل، وأشار إلى أن الحزب يواصل إعادة بناء منشآت عسكرية في البلاد في انتهاك لما وصفه بالتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان.

الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت مناطق مختلفة في جنوب #لبنان pic.twitter.com/Y4FjFkDmsU — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 16, 2025

تدمير البنية الإنتاجية

في المقابل، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التصعيد الإسرائيلي يؤكد أنها "تواصل انتهاك التزاماتها وتستخدم القوة خارج أي إطار شرعي".

وأضاف عون أن "العدوان يستهدف تدمير البنية الإنتاجية في الجنوب وعرقلة جهود التعافي الاقتصادي، تحت ذرائع أمنية زائفة".

وأكد عون، خلال لقائه قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ديوداتو أبانيارا، أن عدد عناصر الجيش اللبناني المنتشرين جنوب نهر الليطاني سيصل إلى نحو 10 آلاف بحلول نهاية العام، وشدد على التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 وتسلم المواقع التي قد تخليها القوة الدولية.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن دولته ستواصل مع الدول الشقيقة والصديقة التنسيق لمرحلة ما بعد انسحاب اليونفيل من الجنوب.

زعمت إسرائيل أنها تستهدف بنى تحتية لحزب الله.. مراسلة الجزيرة تفيد بوقوع غارات إسرائيلية على مناطق عدة جنوبي #لبنان#الأخبار pic.twitter.com/NcB9Z8bSTz — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 16, 2025

مجلس الأمن يبحث سيادة لبنان

وفي سياق متصل، نقلت مصادر دبلوماسية للجزيرة أن مجلس الأمن الدولي يدرس مشروع بيان صحفي يدعم التزام لبنان بسيادته على أراضيه، ويرحب بتأكيد الحكومة اللبنانية حظر أي سلاح خارج سلطة الدولة.

إعلان

كما يدعو البيان المقترح إلى تعزيز الدعم الدولي للجيش اللبناني وضمان انتشاره الكامل جنوب الليطاني، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية احترام أمن عناصر اليونيفيل والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية.

ويشدد مشروع البيان على ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1701 و1559، كما يؤكد ضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) قالت إنها سجلت أكثر من 2200 نشاط عسكري إسرائيلي شمال الخط الأزرق وأكثر من 6200 انتهاك جوي إسرائيلي منذ سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.