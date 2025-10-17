عاجل,
أخبار

عاجل| وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة نشرت أسلحة متطورة بمنطقة البحر الكاريبي وفي الأجواء شمال فنزويلا

Published On 17/10/2025
|
آخر تحديث: 05:50 (توقيت مكة)

حفظ

صحيفة وول ستريت جورنال:

  • الولايات المتحدة نشرت أسلحة متطورة في منطقة البحر الكاريبي وفي الأجواء شمال فنزويلا.
  • البنتاغون نشر قوات عمليات خاصة من النخبة بما في ذلك فوج الطيران السري 160.
  • هذه الوحدة تنفذ مهام لقوات الكوماندوز وتشتهر بمشاركتها في الغارة التي قتلت أسامة بن لادن.
  • طائرات الهليكوبتر الكبيرة للنقل والهجوم تشكل جزءا من هذه المجموعة.
المصدر: الجزيرة

إعلان