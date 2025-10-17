عاجلعاجل,
عاجل | حماس: ندعو الوسطاء إلى استكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
Published On 17/10/2025|
آخر تحديث: 15:17 (توقيت مكة)
عاجل | حماس: ندعو إلى تلبية احتياجات المواطنين بقطاع غزة وفتح معبر رفح في الاتجاهين والعمل على بدء الإعمار بشكل عاجل
عاجل | حماس: ندعو لاستكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من مستقلين تم التوافق عليهم لمباشرة عملهم في إدارة قطاع غزة
