حلفاء الجيش السوداني يصدّون هجوما بريا واسعا للدعم السريع في الفاشر

أعلنت مصادر عسكرية في القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تصديها لهجوم بري واسع النطاق شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، شمال دارفور غربي السودان.

وقالت المصادر للجزيرة إن الجيش والقوة المشتركة تصدوا لهجوم بري شنته قوات الدعم السريع من 3 محاور رئيسية في محاولة لاختراق الدفاعات العسكرية.

وترافق الهجوم البري للدعم السريع مع قصف مدفعي مكثف استهدف أحياء سكنية عدة ومراكز لإيواء النازحين داخل المدينة المحاصرة منذ مايو 2024.

وأشار المصدر إلى تمكّن قوات الجيش والقوة المشتركة من تكبيد القوات المهاجمة خسائر "فادحة" في الأرواح والمعدات.

وتتهم الحكومة السودانية ومنظمات محلية ودولية الدعم السريع بشن هجمات متكررة على المناطق السكنية في الفاشر ومخيمات النازحين حولها.

وتحاصر قوات الدعم السريع الفاشر منذ مايو/أيار 2024، ورغم هجماتها المتكررة فإنها فشلت في كسر دفاعات الفرقة السادسة من المشاة في الجيش السوداني التي تدافع عن المدينة.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية.