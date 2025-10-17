بيرو تعتزم إعلان الطوارئ والرئيس المؤقت يرفض التنحي

أعلنت الحكومة في بيرو اعتزامها إعلان حالة الطوارئ إثر مقتل شخص وإصابة العشرات في احتجاجات واسعة على تفشي الجريمة، في حين رفض الرئيس الجديد المؤقت التنحي عن منصبه.

وقال رئيس الحكومة الانتقالية إرنستو ألفاريز للصحفيين، أمس الخميس بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن حالة الطوارئ سيتم إعلانها في ليما الكبرى على الأقل.

وكان آلاف الأشخاص تظاهروا أمس مجددا في العاصمة ليما وفي أريكوبيا (جنوب) وكوسكو وبونو (جنوب شرق)، احتجاجا على التزايد غير المسبوق في جرائم القتل والابتزاز المنسوبة إلى عصابات الجريمة المنظمة.

وخلال مظاهرة حاشدة نظمتها حركة "جيل زد" الشبابية في العاصمة ليما مساء أول أمس الأربعاء، قتل متظاهر بالرصاص، وأكد قائد الشرطة أن شرطيا أطلق النار بعد أن تعرض لهجوم من المحتجين.

وعبّر الرئيس خوسيه خيري، الذي تولى رئاسة البلاد قبل أسبوع بعد عزل الرئيسة دينا بولوارتي، عن أسفه على مقتل المتظاهر، ووعدت السلطات بالتحقيق في الوفاة.

وقالت السلطات إن نحو 100 شخص، بينهم 80 شرطيا و10 صحفيين، أصيبوا في المواجهات الأخيرة.

ومنذ شهر، تشهد بيرو احتجاجات متزايدة على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الجريمة، وانضمت إلى الاحتجاجات حركة جيل زد الشبابية.

وبدأت الاحتجاجات للمطالبة بتحسين المعاشات والأجور للشباب، وتوسّعت لتشمل مشاكل البيروفيين الذين سئموا من الجريمة والفساد وعقود من خيبة الأمل من حكومتهم.

لا للتنحي

في غضون ذلك، أعلن الرئيس المؤقت خوسيه خيري (38 عاما) أمس رفضه مطالبة المحتجين له بالتنحي إثر مقتل متظاهر في العاصمة ليما.

وقال خيري عقب زيارته البرلمان إنه سيطلب صلاحيات لمكافحة الجريمة، مضيفا أن مسؤوليته هي الحفاظ على استقرار البلاد.

وأكد أن مكافحة الجريمة ستكون على رأس أولوياته، كما قال إن الإصلاحات ستشمل قطاع السجون.

وواجه خيري في الفترة الماضية اتهامات بالضلوع في قضايا بعضها يتعلق بالفساد، لكنه نفاها.

وسيتولى الرئيس المؤقت، الذي كان رئيسا للبرلمان يمثل حزب اليمين الوسط "سوموس بيرو"، رئاسة البلاد بالوكالة حتى 26 يوليو/تموز 2026 على أن تنظم انتخابات عامة في أبريل/نيسان من العام نفسه.

والأسبوع الماضي، عزل البرلمان البيروفي رئيسة البلاد دينا بولوارتي التي رفضت المثول أمام الكونغرس (مجلس الشيوخ) خلال جلسة استماع.

وتشهد بيرو منذ سنوات أسوأ فترة اضطراب سياسي في تاريخها الحديث، إذ إن البلاد عرفت 6 رؤساء خلال ما يقرب من 9 سنوات.