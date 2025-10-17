أخبار|كينيا

جنازة رسمية لأودينغا في كينيا وسط تدافع وإصابات

Senior Kenya Army officials flank the coffin of Kenya's opposition leader and former Prime Minister Raila Odinga during his state funeral at Nyayo Stadium in Nairobi on October 17, 2025 [Luis Tato/AFP]
مراسم جنازة زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا في ملعب بالعاصمة نيروبي في 17 أكتوبر 2025 (الفرنسية)
أقامت كينيا جنازة رسمية للزعيم المعارض البارز رايلا أودينغا، بعد يوم من مقتل عدد من الأشخاص على يد قوات الأمن التي أطلقت النار لتفريق الحشود أثناء نظرة الوداع لجثمانه في أحد الملاعب.

وأفادت مصادر طبية في نيروبي أن أكثر من 10 مشيعين أُصيبوا في تدافع جماهيري داخل ملعب كرة القدم الذي استضاف مراسم الجنازة اليوم الجمعة، حيث اصطف المواطنون لإلقاء نظرة الوداع على جثمان رئيس الوزراء السابق بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

epa12460359 Kenya's President Wiliam Ruto speaks during the state funeral of late Kenyan Prime Minister Raila Odinga at Nyayo National Stadium in Nairobi, Kenya, 17 October 2025. Odinga, 80, who spent many years as an opposition leader, passed away in India on 15 October 2025, while receiving medical treatment. EPA/DANIEL IRUNGU
الرئيس ويليام روتو يلقي كلمة خلال الجنازة الرسمية للزعيم السياسي الراحل رايلا أودينغا في الملعب الوطني بنيروبي (الأوروبية)

وكان عشرات الآلاف قد تجمعوا في وقت سابق وسط إجراءات أمنية مشددة في الملعب الوطني، وهم يلوّحون بمناديل بيضاء ويرقصون، بينما زُيّن المكان بلافتات ضخمة تحمل صورة أودينغا، وصدحت أصوات الصفارات وأبواق الفوفوزيلا الملونة.

وحضر الرئيس ويليام روتو المراسم إلى جانب رؤساء البرلمان والقضاء، كما شارك رئيس الصومال حسن شيخ محمود ضمن عدد من الشخصيات الأفريقية البارزة.

وفاة أودينغا

توفي أودينغا، البالغ من العمر (80 عاما)، إثر نوبة قلبية في عيادة طبية بجنوب الهند يوم الأربعاء، مما أثار موجة حزن عارمة في أنحاء بلاده.

وكان الرجل يُعرف بلقب "بابا" (أي الأب بالسواحلية)، ويُعد من أبرز الشخصيات السياسية في جيله في كينيا.

ورغم شهرته كزعيم معارض، تولى أودينغا منصب رئيس الوزراء عام 2008، وأبرم اتفاقا سياسيا مع الرئيس السابق أوهورو كينياتا عام 2018، ثم مع الرئيس روتو العام الماضي، في مسيرة سياسية اتسمت بتبدل التحالفات.

زعيم المعارض الكيني الراحل رايلا أودينغا (الفرنسية)

وعلى الرغم من فشله في الفوز بالرئاسة رغم خوضه 5 محاولات، لعب دورا محوريا في إعادة البلاد إلى نظام التعددية الحزبية في التسعينيات، ويُنسب إليه الفضل في الدفع نحو دستور نال إشادة واسعة عام 2010.

وأشاد المشيعون الذين حضروا مراسم الجمعة بجهود أودينغا كناشط سياسي.

وقال جان جيري أبيكا (24 عاما) "رايلا أودينغا، أب الديمقراطية في كينيا، كان قائدا نزيها يغامر بكل شيء -حتى حياته- من أجل أن تنهض كينيا".

لكن مراسلة الجزيرة كاثرين سوي، التي كانت تغطي الجنازة، أشارت إلى أن أودينغا أصبح شخصية مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة.

شرطة مكافحة الشغب تفرق مظاهرة يقودها زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا (رويترز)

وقالت إن احتجاجات شبابية مناهضة للحكومة اندلعت خلال العام الماضي، وإن حزب أودينغا "تحالف مع الحكومة، مما دفع كثيرين لاتهامه بالخيانة".

وأضافت "لكن الآن، رغم الغضب، يقول كثيرون إنهم يريدون تذكره بما قدمه لهذا البلد".

وشهد يوم الخميس مشاهد فوضوية أثناء إعادة جثمانه من الهند إلى ملعب في ضواحي نيروبي لعرضه أمام الجمهور.

Emergency Medical Service (EMS) personnel attempt to resuscitate a motionless man following a stampede after a crowd of mourners surged from the stands at Nyayo stadium to get a view of the body of Kenya’s opposition leader and former Prime Minister Raila Odinga as it lay in state for public viewing during his State Funeral in Nairobi on October 17, 2025.
محاولة إنعاش رجل بعد تدافع جماهيري للمشيعين لجنازة زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا (الفرنسية)

وفي لحظة تدافع جماهيري نحو بوابة كبار الشخصيات، فتحت قوات الأمن النار، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل، وفقا لمنظمة حقوقية بارزة تُدعى فوكال أفريكا.

وذكرت المنظمة عبر منصة إكس أنها تأكدت من "استقبال 3 جثث من ملعب كاساراني في مشرحة المدينة مساء اليوم".

وأكدت الشرطة أيضًا مقتل 3 أشخاص، لكن قنوات كينية أفادت بأن عدد القتلى بلغ 4، مع إصابة العشرات.

A mourner waves next to the body of Kenya’s opposition leader and former Prime Minister Raila Odinga lying in state for public viewing during his State Funeral at Nyayo Stadium in Nairobi on October 17, 2025.
أحد المشيعين بجانب جثمان زعيم المعارضة الراحل رايلا أودينغا المسجى أمام الجمهور في ملعب نيايو بنيروبي (الفرنسية)

ومن المقرر أن ينتقل جثمان أودينغا إلى غرب كينيا، مسقط رأسه، يوم السبت، حيث يُتوقع حضور جماهيري ضخم، قبل مراسم دفن خاصة يوم الأحد.

وتترك وفاة أودينغا فراغا في قيادة المعارضة، دون وجود خليفة واضح، في حين تتجه كينيا نحو انتخابات يتوقع أن تشهد توترات سياسية عام 2027.

