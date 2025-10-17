توماهوك صاروخ قد يقلب موازين حرب أوكرانيا فما خصائصه؟

عادت الحرب الروسية الأوكرانية إلى الواجهة من جديد في ظل حديث متزايد عن عزم الولايات المتحدة على تزويد كييف بصواريخ توماهوك، مما قد يؤثر على سير المعارك الميدانية ويشكل نقطة تحول في الصراع.

ويمتلك صاروخ توماهوك خصائص تقنية عسكرية، وهذه أبرزها:

صاروخ كروز أميركي بعيد المدى.

يتميز بمدى يتراوح بين 1600 و2500 كيلومتر.

يصل وزن الرأس الحربي إلى 450 كيلوغراما.

يحلق على ارتفاع منخفض.

يُطلق عادة من السفن الحربية أو من الغواصات.

صُمم للتحليق دون سرعة الصوت وعلى ارتفاعات منخفضة لتفادي الكشف الراداري.

يتميز بدقة عالية بفضل أنظمة التوجيه المتطورة.

وأثبتت صواريخ توماهوك فعاليتها في ميادين القتال، وكان الجيش الأميركي قد أجرى في صيف عام 2019 تجربة لإطلاق توماهوك من منصة أرضية بمدى يصل إلى 500 كيلومتر.

لكن عملية تسليم هذه الصواريخ ستواجه عقبات لوجستية كبيرة، إذ تفتقر أوكرانيا إلى منصات الإطلاق البرية أو البحرية القادرة على تشغيل هذا النوع المتقدم من الصواريخ.

وفي سياق متصل، قدر معهد دراسة الحرب الأميركي وجود ما لا يقل عن 1500 منشأة عسكرية روسية ضمن مدى صواريخ توماهوك بحسب الفئة والمدى الذي سيتم تزويد أوكرانيا به.

في المقابل، تمتلك روسيا أنظمة دفاع صاروخي أبرزها منظومة إس 300 مع جيليها المحدَّثين 400 و500، لكن قدراتها لم تُختبر من قبل في مواجهة صواريخ مثل توماهوك.

وكانت روسيا قد حذرت من تسليم صواريخ توماهوك، في حين أكدت أوكرانيا أنها لن تستخدم هذه الصواريخ إن حصلت عليها ضد أهداف مدنية.

وتسعى أوكرانيا إلى الحصول على مزيد من الدعم الأميركي لجهودها الحربية ضد روسيا، في الوقت الذي تكثف فيه موسكو ضرباتها على منشآت الطاقة في جميع أنحاء البلاد وتواصل التقدم في ساحة المعركة.