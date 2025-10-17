ترامب يتوقع توسع اتفاقات أبراهام قريبا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتوقع توسّعا لاتفاقيات أبراهام بين إسرائيل لتشمل دولا عربية أخرى قريبا.

وخلال مقابلة مع قناة فوكس بيزنس، سُئل ترامب عما إذا كان يتوقع توسع تلك الاتفاقات المبرمة بين إسرائيل ودول عربية، فرد بالإيجاب.

كما قال ترامب إن الدول لا يمكن أن تنضم لهذه الاتفاقات أثناء الحرب في غزة وخلال المواجهة مع إيران.

واعتبر الرئيس الأميركي أن الاتفاقات ستساعد على إرساء سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط.

وبعد الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدف المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/حزيران الماضي، دعا ترامب جميع دول الشرق الأوسط للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، قائلا إن ذلك سيضمن السلام في المنطقة.

ووقعت اتفاقات إبراهام في 15 سبتمبر/أيلول 2020 بالبيت الأبيض بين كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل بوساطة أميركية.