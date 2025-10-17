رسائل ترامب.. إنهاء حرب أوكرانيا ومواجهة الصين وخسارة نوبل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن "الطريق أصبح ممهدًا لإنهاء الحرب في أوكرانيا"، مؤكدًا أن لديه "زخمًا كبيرًا بعد إنجاز الصفقة في الشرق الأوسط بفضل ضرب منشآت إيران النووية"، وذلك في تصريحات جديدة تناول فيها ملفات أوكرانيا، الصين، الشرق الأوسط، وأميركا اللاتينية.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الجمعة أنه "تدخل في الحرب الأوكرانية لإنقاذ مئات الآلاف من الأرواح"، مشيرًا إلى أنه تحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن الاتصال كان "جيدًا وبنّاءً"، داعيًا إلى قمة ثلاثية تجمع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة "لوقف الحرب وإنهاء المعاناة".

وأوضح ترامب أنه يرغب في "نزع الكراهية من صدري الرئيسين الروسي والأوكراني"، وأنه "لا يمكن التكهن إن كانت أوكرانيا قادرة على استعادة كل أراضيها"، لكنه يرى أن فرصة التوصل إلى صفقة حقيقية كبيرة للغاية ممكنة.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى واشنطن، اليوم الجمعة، والتقى ترامب في البيت الأبيض، إنهما "بدآ في فهم بعضهما بعضا"، مضيفًا أن للرئيس الأميركي "فرصة كبيرة لوقف الحرب". وأكد أنه طلب من واشنطن تزويد بلاده بصواريخ توماهوك لدعم الجيش الأوكراني.

ورد ترامب، إنه "يتمنى انتهاء الحرب دون الحاجة إلى تلك الصواريخ"، مشيرًا إلى أن "تزويد أوكرانيا بها ليس أمرًا سهلاً وقد يؤدي إلى تصعيد"، لكنه أكد أن بلاده "تمتلك مخزونًا كافيًا من المسيّرات وصواريخ توماهوك".

الهند والصين

وفي ملفات أخرى، قال ترامب إن الهند ستتوقف قريبًا عن شراء النفط الروسي، مشيرًا إلى أنه ناقش ذلك مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وأضاف أن المجر تواجه صعوبة في التخلي عن النفط الروسي.

وعن العلاقات مع الصين، أكد ترامب أن الاجتماع المزمع عقده بالرئيس شي جين بينغ سيمضي قدمًا، مشيدًا بالعلاقات الجيدة بين البلدين، وقال "نحن في موقف قوي جدًا ويمكن التوصل إلى صفقة مع الصين، والرسوم الجمركية عززت أمننا القومي".

إعلان

وكشف ترامب أن القوات الأميركية قصفت غواصة محملة بالمخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مؤكدًا أن بلاده "تنفذ عمليات عسكرية في الكاريبي لمكافحة تجار المخدرات"، في إشارة إلى توسع الحملة الأمنية الأميركية في المنطقة.

واختتم ترامب، إنه "أنهى ثماني حروب ولم يحصل على جائزة نوبل للسلام"، متعهدًا بمواصلة جهوده لـ"وقف الصراعات" في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، مضيفًا: "قد تكون الحرب الأوكرانية التاسعة التي سأنهيها".