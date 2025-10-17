بولتون يسلّم نفسه ويتمسك ببراءته من كشف الأسرار

سلّم مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق جون بولتون نفسه للسلطات اليوم الجمعة، حيث دفع ببراءته من تهمة الكشف والاحتفاظ بوثائق عن الدفاع الوطني، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

جاء ذلك بعد أن وجهت هيئة محلفين في ماريلاند لائحة اتهام إلى جون بولتون (76 عاما) الخميس.

وبولتون هو ثالث شخص يستهدفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه لائحة اتهام منذ عودته إلى البيت الأبيض في مطلع العام الحالي.

وبحسب لائحة الاتهام، أبلغ بولتون اثنين من أقاربه بمعلومات حساسة لاحتمال استخدامها في كتاب بدأ في كتابته، ومنها ملاحظات عن اجتماعات بمسؤولي المخابرات وغيرهم من كبار مسؤولي الحكومة وقادة أجانب.

وشملت لائحة الاتهام لدى المحكمة الاتحادية في ماريلاند ثماني تهم عن الكشف عن معلومات مرتبطة بالدفاع الوطني و10 تهم عن الاحتفاظ بهذه المعلومات. وتمثل كل هذه التهم انتهاكا لقانون معني بقضايا التخابر.

وتقدر عقوبة كل تهمة بالسجن مدة 10 أعوام، لكن القضاء سيتولى مسؤولية الفصل في كل تهمة بناء على عوامل عدة.

الصداقة والعداء

وكان بولتون تولى منصب مستشار الأمن القومي في ولاية ترامب الرئاسية الأولى، ولاحقا أصبح أحد أشد منتقديه.

وذكر بولتون في بيان، أمس الخميس، "سأبذل جهدا كبيرا للدفاع عن سلوكي القانوني وكشف إساءة (ترامب) لاستخدام السلطة".

وأشار آبي لويل، محامي بولتون، إلى أن موكله لم يكشف عن أي معلومات أو يحتفظ بها دون سند قانوني.

وفي مذكراته التي أصدرها العام الماضي، وصف بولتون ترامب بأنه غير مؤهل لتولي الرئاسة.