أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

القضاء الأميركي يوجه الاتهام لجون بولتون مستشار ترامب السابق

DURHAM, NC - FEBRUARY 17: Former National Security Advisor John Bolton discusses the "current threats to national security" during a forum moderated by Peter Feaver, the director of Duke's American Grand Strategy, at the Page Auditorium on the campus of Duke University on February 17, 2020 in Durham, North Carolina. A sold out crowd joined to listen to reflections from John Bolton's life's work. Questions from the audience were offered to Bolton by the moderator. A scheduled protest was held outside while attendees lined up for entrance. Melissa Sue Gerrits/Getty Images/AFP (Photo by Melissa Sue Gerrits / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
جون بولتون شغل منصب مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى (الفرنسية)
Published On 17/10/2025
|
آخر تحديث: 02:35 (توقيت مكة)

حفظ

قالت وسائل إعلام أميركية عديدة إن هيئة محلفين في ولاية ميريلاند قرب واشنطن وجهت اتهامات إلى جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، وذلك على خلفية احتفاظه وإرساله لمعلومات سرية بشكل غير قانوني.

وأصبح جون بولتون (76 عاما) ثالث شخصية يستهدفها الملياردير الجمهوري ويوجّه إليها القضاء اتهامات منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وتم توجيه اتهامات إلى بولتون في تحقيق بشأن الاحتفاظ والإرسال غير القانوني للمعلومات السرية.

وظهر التحقيق مع بولتون، الذي خدم لأكثر من عام في الإدارة الأولى لترامب قبل إقالته عام 2019، للعلن في أغسطس/آب عندما قام مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف بي آي" بتفتيش منزله في ميريلاند ومكتبه في واشنطن بحثا عن سجلات سرية ربما يكون قد احتفظ بها من سنوات عمله في الحكومة.

وتحدد لائحة الاتهام المكونة من 18 تهمة مسار قضية قضائية مرتقبة تتمحور حول شخصية بارزة في دوائر السياسة الخارجية للحزب الجمهوري، عرف بآرائه المتشددة حول القوة الأميركية، والذي برز بعد مغادرته حكومة ترامب الأولى كناقد بارز وصريح للرئيس.

من جهته، نفى بولتون ارتكاب أي مخالفات، قائلا إن الاتهامات تأتي في إطار "جهود ترامب لترهيب" المعارضين.

المصدر: وكالات

إعلان