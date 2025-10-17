الاحتلال يصيب شابين قرب جنين والقدس ويقتحم منزل أسير محرر برام الله

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة حملاتها بمناطق عدة في الضفة الغربية، شملت إصابة شابين قرب جنين وشمالي القدس المحتلة، إلى جانب دهمها منزل أسير محرر في رام الله.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فتى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، في حين وثقت منصات فلسطينية لحظة إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب غربي جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال الخليل، وبلدة سعير الواقعة أيضا شمال المدينة، ونفذت عمليات تفتيش ودهم لعدد من المنازل.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وتحاصر منزلا في حي المخفية. pic.twitter.com/tT1taFGOUf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 17, 2025

وأفادت مصادر فلسطينية باقتحام قوات الاحتلال عزبة الطياح جنوبي مدينة طولكرم، واعتقلت شابا هناك، بالتزامن مع اقتحام آخر لمدينة نابلس من حاجز المربعة.

كما أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير غسانة غرب رام الله، ودهمت منزل الأسير المحرر والمبعد يوسف داوود.

وقد أعلن نادي الأسير الفلسطيني أمس أن قوات الاحتلال اعتقلت 35 فلسطينيا على الأقل منذ مساء الأربعاء في الضفة الغربية بما فيها القدس.

ونفذت قوات الاحتلال اقتحامات استهدفت مناطق مختلفة في الضفة، وشنت حملة اعتقالات شملت العشرات، من بينهم مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مراد شتيوي الذي اعتقل بعد اقتحام منزله في بلدة كفر قدوم، شرق قلقيلية، إذ خضع للتحقيق الميداني قبل الإفراج عنه لاحقا.

تحويل منازل لثكنات

وحولت قوات الاحتلال عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية، وأغلقت مداخل البلدة، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية حجم الدمار الذي ألحقه جيش الاحتلال بمحتويات منازل المواطنين خلال عملية الاقتحام.

وذكر شهود لوكالة الأناضول أمس أن جيش الاحتلال اعتقل 9 فلسطينيين من بلدتي علار وصيدا شمالي طولكرم، واثنين من مدينة نابلس، و5 من مدينة جنين في حين اعتقل جيش الاحتلال مواطنين اثنين من مدينة بيت لحم، وشابا وقاصرا من مدينة الخليل.

#شاهد | اعتداء المستوطنين على المتضامنين وقاطفي الزيتون في منطقة رأس زيد بحوارة جنوب نابلس pic.twitter.com/SqopDxKaOA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 16, 2025

ويترافق هذا مع تصاعد اعتداءات المستوطنين إذ تتزايد اعتداءات هجماتهم ضد المزارعين الفلسطينيين سنويا مع بدء موسم جني الزيتون، الذي يُعد مصدر رزق أساسيا لآلاف العائلات الفلسطينية.

وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، نفذ المستوطنون 7154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال عامي الإبادة في غزة، أسفرت عن استشهاد 33 مواطنا وتهجير 33 تجمعا بدويا.

وبالتوازي مع الحرب على عزة، قتل الاحتلال الإسرائيلي -جيشا ومستوطنين- بالضفة ما لا يقل عن 1052 فلسطينيا، وأصاب نحو 10 آلاف و300 آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.