البيت الأبيض يتهم الديمقراطيين بتشجيع الإرهاب والهجرة غير الشرعية

جدد البيت الأبيض هجومه على الديمقراطيين متهما إياهم بتشجيع الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتسبب في ضرر كبير للشعب الأميركي من خلال استمرار الإغلاق الحكومي الذي دخل أسبوعه الثالث.

وقال البيت الأبيض إن الديمقراطيين "شجعوا المتطرفين المؤيدين لحركة حماس على الاستيلاء على الجامعات ومضايقة الطلبة اليهود"، مضيفا أن الديمقراطيين "يسترضون الإرهابيين المؤيدين لحماس والمهاجرين غير الشرعيين".

وأخفق مجلس الشيوخ الأميركي للمرة الثامنة في تمرير مشروع قانون بشأن تمويل فدرالي مؤقت لإنهاء حالة الإغلاق الحكومي حيث لا تزال الخلافات قائمة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن بنود رئيسية في الموازنة.

ويسيطر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مجلسي النواب والشيوخ، لكن إقرار مشروع القانون بمجلس الشيوخ يتطلب إقناع ما لا يقل عن 7 أعضاء ديمقراطيين بالتصويت لصالحه.

يذكر أن الولايات المتحدة شهدت أطول فترة إغلاق في تاريخها بين عامي 2018 و2019 خلال ولاية ترامب الأولى، عندما توقفت الوكالات الفدرالية عن العمل لمدة 5 أسابيع.

وكلّف ذلك الإغلاق الاقتصاد 11 مليار دولار في الأمد القصير، بحسب مكتب الكونغرس للموازنة. ويكثّف ترامب هذه المرة الضغط عبر تهديد أولويات الليبراليين والتوعد بعمليات تسريح كبيرة لموظفي القطاع العام.