البنك الدولي: 700 مليون شخص في العالم يعيشون في فقر مدقع

يعيش نحو 700 مليون شخص في العالم ضمن فئة "الفقر المدقع" بحسب البنك الدولي، على أقل من 2.15 دولار أميركي للفرد يوميا.

ووفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2024، الذي اطلع عليه مراسل الأناضول، يعيش 8.5% تقريبا من سكان العالم في فقر مدقع، وهو ما يعادل قرابة 700 مليون شخص.

ويعد مَن يعيشون على أقل من 2.15 دولار أميركي للفرد يوميا فقراء جدا.

ويعيش ما يقارب من 3.5 مليارات شخص في العالم على أقل من 6.85 دولارات أميركي للفرد يوميا، وهو مستوى معيشي منخفض جدا ويُصنفون ضمن الفقراء في البلدان متوسطة الدخل.

وتبرز مناطق شرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا كأكبر مناطق شهدت انخفاضا في معدلات الفقر على مدار الـ25 عاما الماضية.

وتشير التقديرات إلى أن 7.3% من سكان العالم سيعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2030.

وفقا للبيانات التي جمعتها منصة "Visual Capitalist" الكندية استنادا إلى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر أبريل/نيسان 2025، تقع أفقر دول العالم في الغالب جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، بالنظر إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتصدر جنوب السودان القائمة كأفقر دولة في العالم، بنصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 251 دولارا، يليه اليمن بمعدل دخل للفرد بـ 417 دولارا، ثم بوروندي، الواقعة في شرق أفريقيا، بنحو 490 دولارا للفرد.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في 22 ديسمبر/كانون الأول 1992 يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول يوما دوليا للقضاء على الفقر.