البرلمان الياباني يحدد موعدا لاختيار رئيس الوزراء القادم

قال عضو كبير في اللجنة المسؤولة عن تحديد مواعيد الجلسات بمجلس النواب الياباني لرويترز اليوم الجمعة إن اللجنة وافقت على إجراء تصويت برلماني لاختيار رئيس الوزراء القادم يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 أكتوبر/تشرين الأول.

واقترح الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة زعيمته الجديدة ساناي تاكايتشي الموعد، بينما اعترضت أحزاب المعارضة على الجدول الزمني، وأرجعت هذا إلى استمرار محادثات الائتلاف.

ويتواصل الحزب الليبرالي الديمقراطي مع حزب التجديد ذي التوجه اليميني سعيا لضمان الأغلبية وتوسيع ائتلافه، بما سيسمح لتاكايتشي بأن تصبح أول رئيسة وزراء في اليابان.

وينتظر رئيس الوزراء الجديد عدد من الفعاليات الدبلوماسية مع نهاية الشهر، من قمتين دوليتين في ماليزيا وكوريا الجنوبية إلى الزيارة المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب لليابان.

انسحاب حزب من الائتلاف

وفي وقت سابق، أعلن تيتسو سايتو زعيم حزب كوميتو في اليابان عزمه الانسحاب من الائتلاف الحاكم في البلاد بقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي، بسبب ما اعتبره إخفاقا في التخلص من الفساد.

ويمثل هذا القرار الذي اتخذه الحزب المشارك في الحكومة ضربة كبيرة للديمقراطيين الليبراليين، الذين اختاروا النائبة المحافظة ساناي تاكايشي رئيسة لهم.

ورغم أنه ما زال من الممكن أن تصبح تاكايشي أول رئيسة وزراء يابانية، فإن انسحاب حزب كوميتو المدعوم من البوذيين سيجبر الديمقراطيين الليبراليين على إيجاد شريك آخر على الأقل كي يظلوا على رأس السلطة.

وقال سايتو إن حزبه، الذي كان شريكا في الائتلاف الحكومي مع الديمقراطيين الليبراليين منذ 26 عاما، طرح عدة مخاوف خلال اجتماع مع قادة الحزب.

وتتضمن المخاوف اعتراضات على موقف تاكايشي بشأن التاريخ الحربي لليابان، وزياراتها لضريح ياسوكوني، الذي ينظر إليه باعتباره رمزا لعسكرة الدولة في الماضي.

ومن ضمن المخاوف التي طرحها رئيس حزب كوميتو المنسحب من الائتلاف موقف تاكايشي المتشدد إزاء الأجانب في إطار رد فعل عنيف ضد الأعداد المتنامية للعمال الأجانب والسياح.