الائتلاف الحاكم في إسرائيل يتراجع في استطلاعين للرأي

أظهرت نتائج استطلاعين للرأي في إسرائيل، تراجع مقاعد الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو لصالح المعارضة عند إجراء انتخابات عامة مبكرة.

وبحسب نتائج استطلاع نشرتها صحيفة معاريف العبرية اليوم الجمعة، فإن معسكر نتنياهو يحصل على 52 مقعدا في الكنيست (البرلمان)، مقابل 58 للمعسكر المعارض، و10 مقاعد للأحزاب العربية، في حال إجراء الانتخابات اليوم.

ووفقا للقانون في إسرائيل، يلزم تشكيل الحكومة الحصول على تأييد 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ 120.

وتؤكد أحزاب المعارضة الإسرائيلية رفضها الدخول في أي تحالف مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة.

ولا تلوح في الأفق انتخابات مبكرة، بسبب رفض نتنياهو الدعوات المتصاعدة لإجرائها، في حين تنتهي ولاية حكومته الحالية نهاية العام المقبل 2026.

وأجرى معهد لازار الخاص الاستطلاع، دون أن تورد معاريف تفاصيل عن حجم العينة أو هامش الخطأ.

يأتي ذلك عقب وقف إطلاق النار بغزة الذي دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد عامين من إبادة ارتكبتها إسرائيل بدعم أميركي.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 67 ألفا و967 شهيدا فلسطينيا و170 ألفًا و179 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وتجويعا أزهق أرواح 463 فلسطينيا، منهم 157 طفلا.

تقدم الليكود

وأظهر استطلاع آخر للرأي بثته القناة 12 العبرية، مساء الخميس، دون الكشف عن الجهة التي أجرته أو حجم العينة المشاركة فيه نتائج مقاربة لاستطلاع معهد لازار.

وأفاد الاستطلاع بأنه لا حزب الليكود برئاسة نتنياهو ولا معسكر المعارضة قادران على تشكيل حكومة إذا جرت الانتخابات اليوم، إذ يحصل معسكر نتنياهو على 51 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 59 مقعدا للمعارضة، بينما تحصد الأحزاب العربية 10 مقاعد.

ووفق الاستطلاع، فإنه لو أُجريت الانتخابات اليوم، لكان حزب الليكود بقيادة نتنياهو أكبر حزب في الكنيست، بـ 27 مقعدًا، بزيادة قدرها 3 مقاعد عن الاستطلاع السابق للقناة ذاتها، يليه نفتالي بينيت بـ22 مقعدًا.

أما ثالث أكبر حزب فهو حزب "الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان بـ11 مقعدا.

ويحصل كلّ من "ييش عتيد" و"شاس" و"يسرائيل بيتينو" على 9 مقاعد، بينما يحصل "عوتسما يهوديت" على 8 مقاعد، ومثلها لحزب "يَشار" الذي يترأسه غادي آيزنكوت.

ووفق الاستطلاع، يحصل "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد، وتحصل الجبهة العربية للتغيير على 5 مقاعد، و5 مقاعد كذلك للقائمة الموحَّدة.

ولا يتجاوز "كاحول لافان" الذي يترأسه بيني غانتس، و"الصهيونية الدينية" التي يترأسها بتسلئيل سموتريتش نسبة الحسم.