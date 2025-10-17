الأغذية العالمي: عراقيل تمنع وصول المساعدات إلى شمال غزة

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن نحو 560 طنا من المساعدات الغذائية تصل إلى قطاع غزة يوميا منذ بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكنه حذر من أن الوصول إلى شمال القطاع لا يزال بالغ الصعوبة بسبب الدمار الواسع في الطرق واستمرار إغلاق المعابر.

وأوضحت المتحدثة باسم البرنامج عبير عطيفة في مؤتمر صحفي بجنيف، أن الكميات التي تدخل القطاع "لا تزال أقل من الاحتياجات، لكننا نقترب من تحقيق المستوى المطلوب"، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار أتاح "نافذة ضيقة يتحرك منها البرنامج بسرعة كبيرة لزيادة المساعدات الغذائية".

وأضافت عطيفة، أن القوافل تواجه تحديات كبيرة في إيصال المساعدات إلى مدينة غزة والمناطق الشمالية، إذ لا يزال معبرا زيكيم وإيريز (بيت حانون) مغلقين، ما يعيق نقل الطحين والطرود الغذائية الجاهزة للأكل إلى المناطق التي تعاني من مجاعة متفاقمة.

وقالت "من المهم جدا فتح منافذ في الشمال لعكس مسار المجاعة.. فتح هذه المعابر أمر حاسم لإنقاذ الأرواح".

تسعة مخابز

ووفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد دخلت نحو 950 شاحنة إلى غزة الخميس عبر معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم، مقارنة بـ715 شاحنة في اليوم السابق، منها شاحنات محملة بالوقود والغاز.

وأفاد البرنامج بأنه تمكن من نقل نحو 3000 طن من المواد الغذائية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ويشغّل حاليا خمسة مراكز توزيع في أنحاء القطاع معظمها في الجنوب، مع خطة لرفع العدد إلى 145 مركزا خلال الأشهر المقبلة.

وقالت عطيفة إن "الخبز أصبح رمزا لعودة الحياة في غزة… لدينا حاليا تسعة مخابز عاملة ونسعى إلى رفع العدد إلى ثلاثين".

وأكدت أن "مكافحة المجاعة في القطاع ستتطلب وقتا"، داعية إلى فتح جميع المعابر البرية لإغراق غزة بالغذاء وتسريع وصول المساعدات إلى السكان الذين أنهكتهم أشهر الحصار والنزوح والجوع.

وأشارت إلى أن برنامج الأغذية يخطط للوصول إلى 1.6 مليون شخص في غزة في الأشهر الثلاثة المقبلة، مع بدء عمليات توزيع الغذاء في مدينة غزة خلال الأيام القادمة.

وفيما حذر المتحدث باسم بلدية غزة في تصريحات للجزيرة من أن المعاناة في المدينة ستستمر إذا لم يتم إدخال الاحتياجات اللازمة للتعافي، أكد مكتب الأمم المتحدة أن أكثر من 390 ألف حركة نزوح في غزة منذ وقف إطلاق النار جلها من الجنوب للشمال.

وكان من المقرر إعادة فتح معبر رفح أول أمس الأربعاء وفقا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب بين حماس وإسرائيل، التي بدأ سريانها قبل أسبوع.

ومنذ مايو/أيار 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ودمرت وأحرقت مبانيه، ومنعت الفلسطينيين من السفر، مما أدخلهم -خاصة المرضى منهم- في أزمة إنسانية كبيرة.