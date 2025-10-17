تتواصل جهود البحث عن جثث أسرى إسرائيليين قتلوا في قطاع غزة لتسليمها إلى إسرائيل وفقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، لكن عمليات البحث تواجه عددا من العراقيل أبرزها غياب المعدات اللازمة ورفض إسرائيل دخول فرق أجنبية متخصصة للمساعدة في البحث.

وأظهرت صور مباشرة بثتها الجزيرة جرافات تحفر في موقع بشمال غربي خان يونس، وقال مراسل الجزيرة هاني الشاعر إن البحث عن جار عن جثة الأسير الإسرائيلي المسن عميرام كوبر.

وأوضح الشاعر -الذي كان يتحدث بالقرب من موقع الحفر- أن كوبر كان ضمن 7 أسرى قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفتهم رفقة آسريهم في فبراير/شباط 2024، وأشار إلى أن كتائب القسام كانت قد أعلنت بعد ذلك بشهر فقدان الاتصال بالأسرى والمجموعة الآسرة، قبل أن تعلن إسرائيل في أغسطس/آب من نفس العام العثور على جثامين 6 أسرى على بعد مئات الأمتار من الموقع الذي تتم فيه عمليات الحفر حاليا.

وقال المراسل إنه يعتقد أن النفق يمتد إلى بضعة كيلومترات وعلى عمق عشرات الأمتار، مؤكدا أن عمليات الحفر تتم تحت مراقبة طائرة مسيرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض من الموقع الذي لا يبعد كثيرا عن نقطة تمركز لقوات الاحتلال.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية أكدت أنها تبذل كل الجهود اللازمة من أجل العثور على جثث 18 أسيرا، ولكنها تواجه تحديات كثيرة في عمليات البحث في ظل غياب معدات مناسبة ورفض إسرائيل دخول فرق أجنبية متخصصة مزودة بالعتاد المناسب لتسريع عملية البحث.

ومنذ الاثنين الماضي، أطلقت حركة حماس، الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثامين 10 من بين 28، وقالت الحركة في بيان إن إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين تستغرق وقتا لأن بعضها دُفن في أنفاق دمرها الاحتلال وأخرى تحت الأنقاض.

وأضافت الحركة أن استخراج باقي الجثث يحتاج الى معدات وأجهزة لرفع الأنقاض، وهي غير متوفرة الآن بسبب منع الاحتلال دخولها، وأشارت إلى أن أي تأخير في تسليم الجثث تتحمل مسؤوليته حكومة بنيامين نتنياهو التي تمنع توفير الإمكانات اللازمة لذلك.

إعلان

في المقابل، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلا عن مصادر أمنية، أن عمليات إنقاذ الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة شابتها "أخطاء استخباراتية"، أدت في بعض الحالات إلى مقتل الأسرى بنيران الجيش الإسرائيلي نفسه.

وقد أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن نتنياهو أطلع ترمب على الخطوات التي ستتخذها إسرائيل ردا على تأخير حركة حماس تسليم جثث الأسرى.

من جانبها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو قال خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الأمنيين إنه يعرف عدد جثث الأسرى التي لا تزال تحتجزها حركة حماس، ونقلت الشبكة عن مسؤول أن إسرائيل تعتقد أن حماس قادرة على الوصول إلى مواقع 6 جثث أخرى على أقل تقدير.

بدورها، نقلت صحيفة نيويورك بوست عن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، قوله إن الولايات المتحدة تعمل على ضمان إطلاق سراح جميع رفات الأسرى الإسرائيليين في غزة وإنه متأكد من عودة تلك الرفات.

وفي وقت سابق الخميس، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين، حكومتهم بوقف تنفيذ المراحل التالية من اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار بغزة، إلى حين استعادة ما تبقى من جثث الأسرى لدى حركة حماس.