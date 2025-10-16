شاهد: أنصار الزعيم الكيني الراحل أودينغا يقتحمون طائرة تقل جثمانه

عند وصول جثمان زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الكيني الراحل رايلا أودينغا إلى مطار نيروبي قادما من الهند، اندفع المئات من أنصاره نحو المدرج في مشهد عاطفي غلب عليه الانفعال، إذ تسلق بعضهم الطائرة تعبيرا عن الحزن والولاء.

هذا التدافع غير المنضبط كشف عن خلل واضح في الإجراءات الأمنية، إذ عجزت قوات الأمن عن احتواء الحشود أو فرض النظام، وأدى ذلك إلى حالة من الفوضى العارمة داخل المطار.

وأثار هذا السلوك تساؤلات حول جاهزية السلطات للتعامل مع مثل هذه اللحظات الحساسة التي تجمع بين الرمزية الوطنية والانفعالات الشعبية.