يونيسيف تحذر من انخفاض التمويل العالمي لمساعدات الأطفال

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن الخفض العالمي في حجم مساعدات التنمية أثّر بالفعل على ميزانية المنظمة الأممية هذا العام، مما يتسبب في حدوث عواقب وخيمة بالنسبة للأطفال.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل، في تصريحات لشبكة التحرير الألمانية دويتشلاند "آر إن دي"، إن الوكالة تتوقع انخفاضا بنسبة لا تقل عن 20% في التمويل العالمي للبرامج الإنسانية والبرامج الطويلة الأجل للأطفال والأسر.

وأضافت راسل أن التخفيضات غير المسبوقة في التمويل المخصص للأطفال تُعدّ انتكاسةً هائلة للعالم بأسره.

وفي وقت سابق، حذرت اليونيسيف من أن التخفيضات الحادة في المساعدات العالمية ستؤدي إلى إيقاف شرايين الحياة للأطفال مع إغلاق المستشفيات، وتضاؤل مخزونات الطوارئ، وتوقف حملات التحصين.

وقبل أيام، حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن خفض التمويل يهدد بإلقاء 13.7 مليون شخص في براثن المرحلة الطارئة من الجوع الشديد في أنحاء العالم.

وأوضح البرنامج أن 6 عمليات رئيسية في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهاييتي والصومال وجنوب السودان والسودان "تواجه حاليا اضطرابات كبيرة ستزداد سوءا بحلول نهاية العام".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض المساعدات الخارجية بعد عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي "مسددا ضربة قوية للعمليات الإنسانية حول العالم".

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن التوقف الرسمي للمساعدات الخارجية التى تقدم من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتعد الوكالة واحدة من كبرى منظمات الإغاثة في العالم، حيث تشرف على العديد من البرامج في أنحاء العالم، بداية من مساعدة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (إيدز) ووصولا إلى إعادة الإعمار بعد الصراعات.

كما خفضت ألمانيا ميزانية مساعداتها الإنمائية لأسباب تتعلق بتوفير النفقات.