هل مزق باكستانيون ملابس رئيسة وزراء البنجاب؟

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي جدلا في باكستان، وذلك بعد أن زعم ناشروه أنه يوثق لحظة تعرض رئيسة وزراء إقليم البنجاب مريم نواز شريف للاعتداء وتمزيق ملابسها من قبل مجموعة من المواطنين خلال زيارة ميدانية حديثة.

وادعى ناشرو الفيديو أن الحادثة وقعت مؤخرا، وأنها تعكس غضبا شعبيا من أداء الحكومة والجيش الباكستاني، فيما وصف آخرون المشهد بأنه "إهانة غير مسبوقة لمسؤولة حكومية رفيعة".

وحظي المقطع بانتشار واسع داخل باكستان وخارجها، مرفقا بتعليقات متعددة تناولت ملابسات الحادثة المزعومة ودلالاتها السياسية، وسط تساؤلات عن حقيقة الفيديو وتوقيته ومصدره الأصلي.

الرواية المنتشرة

في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ تداول الفيديو المزعوم، وادعى ناشروه أنه مشهد حديث يوثق تعرض رئيسة وزراء إقليم البنجاب الباكستاني مريم نواز شريف لاعتداء جسدي وتمزيق ملابسها من قبل مجموعة من المواطنين أثناء زيارة ميدانية.

🚨Maryam Nawaz clothes torn by Pakistani Islamists pic.twitter.com/IncTlVZMQU — Kreately.in (@KreatelyMedia) October 15, 2025

وحقق الفيديو انتشارا واسعا عبر منصات "إكس" و"فيسبوك" و"تيك توك"، ونشر تحت عناوين مختلفة منها "الزعيمة الباكستانية مريم نواز تتلقى صفعة على الكتف من قبل المتظاهرين وسط هتافات مناهضة للحكومة والجيش الباكستاني".

Big Breaking Pakistani leader Maryam Nawaz slapped on shoulder by protestors amidst sloganeering against Pak govt/armypic.twitter.com/HO0jYFEHSr — Frontalforce 🇮🇳 (@FrontalForce) October 15, 2025

كما تداول مستخدمون تعليقات تزعم أن مريم نواز هي المرأة الظاهرة في المقطع، وأن الحادثة تعبّر عن "غضب شعبي ضد الطبقة الحاكمة"، وكتب أحدهم أن "المرأة التي تمزق ملابسها هي مريم نواز.. باكستان تحترق بالنار التي أشعلتها".

The Pakistani woman whose clothes are being torn is Maryam Nawaz, who is not only the Chief Minister of Punjab but also the niece of PM Shehbaz Sharif.🥶 The Islamic Republic of Pakistan is burning in the fire it has ignited 🔥#Pakistan #PakistanArmy

pic.twitter.com/toZNDytjVW — Hariom kamad (@Harrykamad264) October 15, 2025

وحصدت هذه المنشورات ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة، لتتحول إلى واحدة من أكثر المقاطع تداولا في باكستان خلال الأسبوع، مع غياب أي تأكيد رسمي أو إعلامي بشأن وقوع الحادثة.

حقيقة الرواية المنتشرة

أجرى فريق "الجزيرة تحقق" بحثا عكسيا عن صحة الفيديو المتداول وتبين أنه قديم ونشر في عام 2020 عبر يوتيوب ومنصات أخرى وليس حديثا كما يتم تداوله.

وبمراجعة التقارير الإعلامية الباكستانية الصادرة آنذاك، تبيّن أن الحادثة وقعت أمام محكمة إسلام آباد العليا يوم الأربعاء، عندما حاول عدد محدود من أنصار حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الاقتراب من مريم نواز أثناء دخولها إلى المحكمة، مما أدى إلى حالة من الفوضى والتدافع.

وأظهر مقطع الفيديو مريم وهي تتلقى ضربة غير مقصودة على كتفها من أحد أفراد طاقم حراستها الشخصية، الذي كان يحاول السيطرة على الحشد ودفع المتجمهرين إلى الخلف، فارتطمت قبضته بكتفها دون قصد.

وبدت مريم في المقطع وهي تصرخ من الألم وتمسك بكتفها، بينما سارع زوجها إلى إبعاد الحاضرين عنها وتهدئتها، في حين سُمعت أصوات الحشد تردّد "ابتعدوا إلى الخلف" لإعادة النظام.

يذكر أن مريم سياسية باكستانية ولدت عام 1973، وهي نجلة نواز شريف السياسي الباكستاني الشهير زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف) ورئيس الوزراء الباكستاني لـ3 ولايات، وانتُخبت مطلع 2024 رئيسة للوزراء في إقليم البنجاب، وهي أول رئيسة وزراء إقليمية في تاريخ باكستان.