نتنياهو: المعركة لم تنته وكل من سيرفع يده علينا سيدفع الثمن غاليا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة إن "المعركة لم تنته" بالنسبة إلى بلاده، وهدد باستهداف كل "من يرفع يده" على إسرائيل، بحسب تعبيره.

وتحدّث نتنياهو في مراسم أقيمت اليوم الخميس في القدس المحتلة "المعركة لم تنته بعد، لكن هناك أمر واحد واضح، كل من سيرفع يده علينا يدرك أنه سيدفع الثمن غاليا"، معتبرا أن إسرائيل "تقف في الخط الأول للمواجهة بين الهمجية والحضارة".

وأكد أن إسرائيل ستواصل العمل لتحقيق كافة أهداف الحرب، بما في ذلك استعادة جثث الأسرى، وذلك غداة إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها أعادت كل جثث الأسرى الإسرائيليين التي تمكنت من الوصول إليها، وأنها ستحتاج إلى معدات خاصة لانتشال بقية الجثث.

وقال نتنياهو إن إسرائيل عازمة على تحقيق ما سماه "النصر الذي سيؤثر على حياة الإسرائيليين لسنوات طويلة مقبلة".

إنكار الإبادة

وزعم نتنياهو عدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة رغم أن الأمم المتحدة أكدت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "قبل عامين تلقينا مثلا صادما على تعبير إبادة جماعية (يقصد هجوم 7 أكتوبر)، لا أتحدث عن إبادة جماعية وهمية (يدعي عدم حدوث إبادة في غزة) كتلك التي تحاك في المؤامرات المعادية للسامية الموجهة ضدنا".

ويتحدى نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتين لاعتقاله هو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تنظر محكمة العدل الدولية (الجهاز القضائي الرئيس في الأمم المتحدة) دعوى قدمتها جنوب أفريقيا ودعمتها دول أخرى كثيرة تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قتلت إسرائيل في غزة 67 ألفا و938 فلسطينيا وجرحت 170 ألفا و169 -معظمهم أطفال ونساء- وتسببت بمجاعة أزهقت أرواح 463، بينهم 157 طفلا.

وبموازاة الإبادة في غزة شنت إسرائيل حربين على إيران ولبنان وغارات دموية على اليمن وسوريا ولبنان، ونفذت عدوانا جويا على قطر، في محاولة فاشلة لاغتيال قادة بحركة حماس.