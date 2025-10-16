مقتل 14 شخصا في هجمات مسلحة بولاية بلاتو النيجيرية

قُتل ما لا يقل عن 14 شخصا في هجومين منفصلين استهدفا قريتين بولاية بلاتو وسط نيجيريا، وفق ما أعلن مسؤول في الصليب الأحمر أمس الأربعاء.

وقال الأمين العام لفرع الصليب الأحمر في بلاتو، نور الدين حسن ماجاغي، إن مسلحين هاجموا مساء الثلاثاء الماضي قرية راشاس يلوا في منطقة باركين لادي، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم 4 نساء. وأضاف أن شخصين آخرين قُتلا في هجوم منفصل على قرية راورو المجاورة.

وتشهد ولاية بلاتو ومناطق أخرى في وسط نيجيريا منذ سنوات صراعات متكررة بين مزارعين ورعاة بسبب تقلص الأراضي الزراعية، فضلا عن هجمات تنفذها جماعات مسلحة يطلق عليها محليا اسم "قطاع الطرق".

ووصف رئيس مجلس بلدية باركين لادي، ستيفن بواجوك، الهجمات بأنها "مؤسفة وغير مبررة ومؤلمة للغاية"، مؤكدا أن "مقتل 14 شخصا في هجومين منفصلين أمر غير مقبول".