مباحثات لتعزيز التعاون بين المغرب وروسيا

وقّعت روسيا مع المغرب اليوم الخميس مذكرة تفاهم لإحداث لجنة عمل بين وزارتي خارجية البلدين، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية واستشراف مستقبلها.

جاء ذلك خلال مباحثات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية أن هذه اللجنة ستتولى مراجعة حصيلة الشراكة بين البلدين، وصياغة مقترحات لتحديد محاور جديدة للتعاون ذات قيمة مضافة عالية، من أجل تعميق العلاقات الثنائية واستشراف مستقبلها.

كما اتفق الوزيران، على إرساء حوار سياسي منتظم وضمان متابعة مشتركة للاتفاقيات المبرمة، بهدف إعطاء زخم جديد للتعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وفق ذات المصدر.

ومن المنتظر أن يترأس بوريطة، مع نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري باتروشيف، أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، التي تنطلق أعمالها في وقت لاحق.

وأمس الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن موسكو تأمل أن تسهم زيارة بوريطة في تعزيز الشراكة المتعددة الأبعاد مع الرباط وتشجيع تكثيف الجهود المشتركة الرامية لضمان السلام والاستقرار الدائمين في منطقتي الساحل والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.