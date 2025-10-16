قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 35 فلسطينيا على الأقل منذ مساء أمس الأربعاء في الضفة الغربية بما فيها القدس.

ونفذت قوات الاحتلال اقتحامات استهدفت مناطق مختلفة في الضفة، وشنت حملة اعتقالات شملت العشرات، من بينهم مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مراد شتيوي الذي اعتقل بعد مداهمة منزله في بلدة كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وخضع شتيوي للتحقيق الميداني قبل الإفراج عنه لاحقا.

وحولت قوات الاحتلال عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية، وأغلقت مداخل البلدة، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية حجم الدمار الذي ألحقه جيش الاحتلال بمحتويات منازل المواطنين خلال عملية الاقتحام.

وذكر شهود لوكالة الأناضول أن جيش الاحتلال اعتقل 9 فلسطينيين من بلدتي علار وصيدا شمالي طولكرم، واثنين من مدينة نابلس، و5 من مدينة جنين.

وجنوبي الضفة، اعتقل جيش الاحتلال مواطنين اثنين من مدينة بيت لحم، وشابا وقاصرا من مدينة الخليل.

وفي القدس، أفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 93 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال فترة الاقتحامات الصباحية، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأدى المستوطنون طقوسا وصلوات تلمودية، في حين واصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى منع المصلين من دخول المسجد.

"انتقام من كل واحد فلسطيني".. الاحتلال يهدم منزلا ويحوله إلى ركام في قرية المغير شمال شرق رام الله، وتشهد القرية اعتداءات يومية من المستوطنين وحصار وهجوم على المنازل وسرقة للأراضي. pic.twitter.com/3Zw9x87gZF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 16, 2025

وفي رام الله، هدم جيش الاحتلال منزلا ببلدة المغير بذريعة "البناء دون ترخيص".

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، لوكالة الأناضول، بأن الجيش الإسرائيلي هدم 3 منازل في البلدة خلال الفترة الماضية بالذريعة ذاتها، في حين تهدد أوامر هدم أكثر من 70 منزلا آخر.

واعتبر أبو عليا هذه الإجراءات "عقابا جماعيا ومحاولة لدفع السكان إلى الرحيل والسيطرة على أكبر مساحة من أراضي البلدة".

وبالتوازي مع الإبادة في قطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة ما لا يقل عن 1052 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300 آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 1014 عملية هدم طالت 3679 منشأة، بينها 1288 منزلا مأهولا، و244 غير مأهول، و962 منشأة زراعية وغيرها، وسلمت 1667 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية، حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.