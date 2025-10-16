قتلى وجرحى في انفجار حافلة لوزارة الطاقة شرقي سوريا

أفاد مصدر عسكري سوري للجزيرة بسقوط قتلى وجرحى في انفجار استهدف حافلة لوزارة الطاقة على طريق دير الزور الميادين شرقي البلاد.

وقال مصدر بوزارة الطاقة السورية للجزيرة إن الحادث وقع قرب قرية سعلو وأسفر عن 4 قتلى و9 جرحى، وأوضح أن الحافلة كانت تُقل حرس منشآت النفط.

وقال مراسل الجزيرة في دمشق أدهم أبو الحسام إن من المرجح أن تكون العبوة الناسفة زرعت مسبقا وتم تفجيرها عن بعد، مشيرا إلى أن عددا من المصابين حالتهم حرجة.

وانتشرت قوى الأمن الداخلي في المنطقة وأجرت عملية تمشيط بهدف التأكد من خلوها من عبوات أخرى، إضافة إلى البحث عن المتورطين في الهجوم.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.