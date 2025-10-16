الصليب الأحمر يسلم جثامين 30 أسيرا فلسطينيا

أفاد مراسل الجزيرة بأن الصليب الأحمر سلم الجانب الفلسطيني اليوم الخميس نحو 30 جثمانا لأسرى فلسطينيين من قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة تسلم الجثامين الثلاثين، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين الذين تم تسلمهم من الطرف الإسرائيلي ارتفع الآن إلى 120 جثمانا.

وسلمت إسرائيل في وقت سابق 90 جثمانا لأسرى فلسطينيين مجهولي الهوية خلال يومين، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.

وأظهرت الفحوص الطبية الأولية في مستشفى ناصر بخان يونس أن بعضهم تعرضوا للإعدام وهم مكبلو الأيدي والأقدام ومعصوبو الأعين، في حين ظهرت علامات تعذيب على أجساد بعضهم.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر -الاثنين الماضي- تسهيلها تبادل 20 أسيرا إسرائيليا حيا و4 جثث، إضافة إلى 1809 أسرى فلسطينيين من أصل 1968 أطلقت إسرائيل سراحهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري توصل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته للسلام، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بشرم الشيخ، بمشاركة قطر ومصر وتركيا، وبرعاية أميركية.