صحف عالمية: اتفاق غزة محفوف بالمخاطر وتصعيد أميركي خطير ضد فنزويلا

تناولت صحف عالمية تطورات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحذرت بعضها من أنه محفوف بالمخاطر، كما تحدثت عن سعي الولايات المتحدة جديا إلى تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك لإرغام روسيا على وقف الحرب.

ففي صحيفة غارديان، قال تقرير للكاتب جيسون بيرغ إن توزيع المساعدات في غزة يواجه تحديات كبيرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وإن الدمار الهائل واستمرار السيطرة الإسرائيلية يجعلان الوصول إلى المناطق الأشد احتياجا أمرا صعبا.

ولفت التقرير إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تمتلك مؤنا تكفي سكان القطاع لمدة 3 أشهر، لكنها غير قادرة على الوصول إلى المحتاجين.

من جانبها، كتبت بيل ترو مقالا في صحيفة إندبندنت قالت فيه إن عوامل قاتمة قد تهدد وقف إطلاق النار في غزة برمته، مشيرة إلى أن الفلسطينيين "لا يزالون يقتلون، والمساعدات تمنع من الدخول".

ورأت الكاتبة أن هذه العوامل ستظل قاتمة إلى أن يتوفر التزام دولي صادق لمعالجة المشكلات الأساسية التي ظلت عالقة لأجيال، ومنها منح الفلسطينيين حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال والمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي.

وفي السياق، كتبت إيكونوميست أن الرؤساء الأميركيين حاولوا دائما عدم الانخراط العميق في الشرق الأوسط، بينما الأحداث تجبرهم على العودة دائما.

سلوك محفوف بالمخاطر

وقالت إن الرؤساء الأميركيين غالبا ما تبنوا مقاربة واحدة، باستثناء دونالد ترامب الذي فرض هدنة بطريقة غير تقليدية واختار حلولا يمكن تحقيقها سريعا وابتعد عن التفاصيل المعقدة. لكنها حذرت من أن هذا السلوك يظل محفوفا بالمخاطر، لأنه قد يكون نقطة قوة ترامب أو نقطة ضعفه الأخطر.

أما صحيفة لوتان السويسرية، فقالت إن عودة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير للسياسة الدولية من بوابة غزة تقوم على مقاربة اقتصادية تفضي إلى السلام.

إعلان

وقالت الصحيفة إن هذه المقاربة تعززت بسبب تقارب بلير من جاريد كوشنر، وإن السياسي البريطاني لعب دورا في تغيير فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة.

وفي إسرائيل، قالت صحيفة هآرتس إن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– استأنف حربه على القضاء قبل أن تجف دموع الفرحة بعودة الأسرى.

وأكدت الصحيفة -في افتتاحيتها- أن وقف الحرب في غزة ليس سوى مقدمة لإشعال معركة نتنياهو الداخلية وتوحيد معسكره عبر خلق عدو مشترك، لافتة إلى أن الوزراء المحيطين به أعادوا إشعال الجبهة الداخلية.

وقالت إن من يرفضون تحمل مسؤولية إخفاقاتهم يواصلون حربهم على مؤسسات الدولة، وإن حركة الاحتجاج لن تتراجع بسهولة هذه المرة.

تصعيد أميركي ضد روسيا وفنزويلا

وفي شأن آخر، قالت وول ستريت جورنال إن ترامب يدرس بعناية تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك (كروز) إن كان ذلك يساعد على إنهاء الحرب وجلب روسيا إلى طاولة المفاوضات.

ورأت الصحيفة أن هذه الصواريخ كانت -على مدى عقود- الوسيلة المفضلة لدى الرؤساء الأميركيين الساعين لحسم الصراعات العسكرية سريعا، مشيرة إلى أن ترامب يخشى رد فعل موسكو التي هددت باتخاذ إجراءات لم تفصح عنها إزاء هذا التصعيد.

وفي سياق التصعيد المستمر بين واشنطن وكاراكاس، رأت نيويورك تايمز أن موافقة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) على تنفيذ عمليات سرية داخل فنزويلا تصعيد خطير في الصراع مع الرئيس نيكولاس مادورو.

ووفقا للصحيفة، فإن الإستراتيجية التي وضعها وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو بمساعدة مدير "سي آي إيه" جون راتكليف تهدف إلى الإطاحة بمادورو.

ورغم عدم إفصاح راتكليف عن أنشطة وكالته في فنزويلا، فإنه وعد بأنها ستصبح تحت قيادته أكثر قسوة، حسب الصحيفة.

بريطانيا تضبط حدودها مع البلقان

وفي بريطانيا، قالت صحيفة تايمز إن حكومة المملكة المتحدة أرسلت ضباط أمن حدود إلى منطقة البلقان لمواجهة الهجرة غير النظامية لأول مرة في تاريخها، وذلك بالتزامن مع مشاورات لإنشاء مراكز إيواء لإعادة المهاجرين هناك.

وأوضحت أن وزيرة الداخلية شبانة محمود اعتبرت منطقة غرب البلقان طريق عبور رئيسيا للهجرة غير النظامية وأمرت باستغلال كل الوسائل لمنع المهربين من استخدامه.

ويتولى الضباط البريطانيون -وفق الصحيفة- تدريب حرس الحدود على استخدام الطائرات المسيرة والتقنيات البيومترية لتتبع حركة المهاجرين إضافة إلى كشف تزوير التأشيرات وجوازات السفر.

محاولات إسقاط ممداني

وأخيرا، كشفت فايننشال تايمز عن أن أحد أكبر رجال الأعمال في الولايات المتحدة تبرع بمليون دولار للجنة "سوبر باك" التي تحاول إسقاط زهران ممداني في انتخابات عمدة نيويورك.

ووصفت الصحيفة ما يقوم به الملياردير الأميركي بيل أكمين الداعم لإسرائيل من إلقائه بثقله في المعركة الانتخابية بأنها "محاولة الساعة الأخيرة" لمنع ممداني من الفوز في الانتخابات التي ستجري بعد 3 أسابيع. وقالت إن تقدم ممداني في استطلاعات الرأي دفع أثرياء نيويورك لتكثيف تبرعاتهم من أجل إفشاله.