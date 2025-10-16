رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش فشل في السابع من أكتوبر

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اليوم الخميس أن الجيش فشل في مهمته بحماية البلاد وسكانها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي ذلك اليوم هاجمت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قواعد عسكرية ومستوطنات بغلاف قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل وأسر إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، بحسب الحركة.

وقال زامير في رسالة بمناسبة مرور عامين على هجوم "طوفان الأقصى" وفق التقويم العبري: "في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فشل الجيش الإسرائيلي في مهمته في حماية الدولة ومواطنيها"، وفقا لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي.

وتابع "تصحيح ذلك يأتي من الداخل، منا نحن، ليس بوسعنا تغيير ما حدث، لكن بوسعنا أن ننمو، كأفراد وكجيش، وأن نتحمل المسؤولية ونتعلم من الماضي".

وأردف قائلا "نحقق وسنواصل التحقيق في أحداث ذلك اليوم وفي الحرب كلها، بصدق وبشفافية وبمهنية".

يشار إلى أن العديد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين والعسكريين في إسرائيل اعتبروا أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول مثّل فشلا أمنيا واستخباريا وعسكريا وسياسيا.

وبينما استقال مسؤولون لمسؤوليتهم عن جانب من هذا الفشل، يصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة- على أنه لا يتحمل أي مسؤولية عنه، ويرفض دعوات المعارضة إلى انتخابات مبكرة.

وارتكبت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي إبادة جماعية في قطاع غزة استمرت عامين، استشهد خلالها 67 ألفا و938 فلسطينيا، وأصيب 170ألفا و169 آخرون، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار واسع في المنشآت والبنى التحتية وفي مجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا، بينهم 157 طفلا.