جنرال نرويجي: لا تعاون عسكريا مع روسيا وأوروبا والناتو قادران على ردعها

قال قائد القوات المسلحة النرويجية الجنرال إيريك كريستوفرسن إن أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) قادران على ردع روسيا، مشددا على ضرورة الوقوف متحدين ضد ما وصفه بـ"العدوان الروسي".

وأكد كريستوفرسن -في مقابلة مع الجزيرة- أن روسيا هي "التهديد الأكبر لأمننا"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرف أن الناتو ليس تهديدا لبلاده، "لذلك نقل قواته إلى أوكرانيا".

ووفق كريستوفرسن، فإنه يجري تعزيز الدفاعات في النرويج وبلدان أخرى في مواجهة "التهديد الروسي"، لافتا إلى أن الأولوية تكمن في تحسين "قدراتنا الدفاعية وتحسين أسطولنا البحري".

وأقر الجنرال النرويجي بوجود حوار مع روسيا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التعاون العسكري مع روسيا معلق منذ ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014.

وأطلقت المفوضية الأوروبية الخميس "خريطة الطريق الدفاعية الأوروبية لعام 2030 لتعزيز القدرات الدفاعية والاستعداد لمواجهة أي عدوان محتمل، بالتكامل مع الناتو.

وتنص الخطة على امتلاك أوروبا قوة ردع لحماية أراضيها، وعلى مشروع لحماية المجال الجوي الأوروبي من الصواريخ والطائرات المسيّرة. كما تتضمن تعزيز قدرات الدفاع والمراقبة على الحدود الشرقية خصوصا مع روسيا وبيلاروسيا.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الحرب في أوكرانيا، والضغوط على الجناح الشرقي لأوروبا، والهجمات السيبرانية والتوترات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكان وزراء دفاع حلف الناتو اتفقوا في بروكسل على تعزيز كفاءة الحلف في الجبهة الشرقية، وإمداد أوكرانيا بأسلحة أميركية بتمويل أوروبي.