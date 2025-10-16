مقتل رئيس أركان جماعة الحوثي محمد عبد الكريم الغماري

أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون) اليوم الخميس مقتل رئيس أركان الجماعة محمد عبد الكريم الغماري أحد أبرز القادة العسكريين فيها "أثناء تأدية واجبه".

وذكرت وكالة الأناضول نقلا عن وكالة سبأ اليمنية أن الغماري قُتل مع ابنه وبعض مرافقيه إثر غارات أميركية إسرائيلية على اليمن خلال معارك إسناد غزة.

وأكد الحوثيون أن الصراع مع إسرائيل لم ينته، وأن إسرائيل "ستنال عقابها الرادع على الجرائم التي ارتكبتها".

كما أعلنت الجماعة تعيين اللواء الركن يوسف حسن إسماعيل المداني رئيسا لهيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع خلفا للغماري.

وكشف تحليل للبيانات أن جماعة أنصار الله نفذت 137 هجوما على مدن إسرائيلية باستخدام صواريخ باليستية فرط صوتية ومجنحة ومسيّرات خلال الفترة ما بين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و5 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، مما يعني أن الجماعة استهدفت إسرائيل بمعدل هجوم واحد كل 5 أيام تقريبا خلال فترة تجاوزت 700 يوم.

واعتمد التحليل -الذي أجرته وكالة سند للتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة– على جمع بيانات الهجمات من الحوثيين ومطابقتها مع بيانات الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى تحليل موسع للمدن التي دوت فيها صفارات الإنذار نتيجة الهجمات الصاروخية، استنادا إلى بيانات موقع الإنذار الخاص بالجبهة الداخلية في إسرائيل.