مقتل رئيس أركان جماعة الحوثي محمد عبد الكريم الغماري

أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون)، اليوم الخميس، مقتل رئيس أركان الجماعة محمد عبد الكريم الغماري، أحد أبرز القادة العسكريين في الجماعة المدعومة "أثناء تأدية واجبه".

وذكرت وكالة الأناضول نقلا عن وكالة سبأ اليمنية أن الغماري قُتل مع ابنه وبعض مرافقيه إثر غارات أميركية إسرائيلية على اليمن خلال معارك إسناد غزة.

ودون تحميل إسرائيل مسؤولية مقتله بشكل مباشر، أكد الحوثيون أن الصراع مع إسرائيل لم ينته، وأن إسرائيل "ستنال عقابها الرادع على الجرائم التي ارتكبتها".

وكشف تحليل للبيانات أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) نفّذت 137 هجوما على مدن إسرائيلية باستخدام صواريخ باليستية فرط صوتية ومجنحة ومُسيَّرات، خلال الفترة ما بين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والخامس من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، مما يعني أن الجماعة استهدفت إسرائيل بمعدل هجوم واحد كل 5 أيام تقريبا، خلال فترة تجاوزت 700 يوم.

واعتمد التحليل، الذي أجرته وكالة "سند" للتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة، على جمع بيانات الهجمات من الحوثيين ومطابقتها مع بيانات الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى تحليل موسع للمدن التي دوت فيها صافرات الإنذار نتيجة الهجمات الصاروخية، استنادا إلى بيانات موقع الإنذار الخاص بالجبهة الداخلية في إسرائيل.