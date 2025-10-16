جسر بري قطري لدعم غزة وتركيا تعيّن منسقا إنسانيا لإغاثتها

أطلقت دولة قطر جسرا بريا لنقل المساعدات القطرية الإنسانية لقطاع غزة، في حين عيّنت تركيا السفير محمد غلّو أوغلو منسقا عاما للمساعدات الإنسانية إلى فلسطين.

وقال التلفزيون الرسمي القطري إن "قطر دشنت خطّا بريا للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وبدأت بتزويد القطاع المحاصر بـ86 ألف خيمة لتوفير إيواء مؤقت لأكثر من 450 ألف شخص، أي ما يقارب ربع سكان القطاع".

تقرير | إطلاق الجسر البري للمساعدات القطرية الإنسانية لقطاع غزة

#تلفزيون_قطر | #مركز_الأخبار pic.twitter.com/N76giQAVUz — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 16, 2025

بدورها، شرعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بالتعاون مع بلدية غزة وعدد من المؤسسات الشريكة، في تنفيذ حملة شاملة لإعادة فتح الشوارع وإزالة الركام من أحياء المدينة المدمرة ضمن جهود مستمرة لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة بفعل حرب الإبادة الأخيرة على القطاع.

وتهدف هذه الحملة إلى تمكين المواطنين من العودة إلى مناطق سكناهم، واستعادة الحد الأدنى من الخدمات الأساسية التي دمرتها آلة الحرب وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

في هذا الإطار، عبر رئيس بلدية غزة يحيى السراج عن تقديره وشكره لدولة قطر على دعمها الكبير الذي استمر على مدى سنوات عديدة في جميع المجالات، وطالب باستمرار هذا الدعم لإعادة الإعمار بشكل كامل.

وأضاف السراج "هذه الحملة التي تقودها المساعدات القطرية تستمر لمدة شهر كامل، وستؤدي إلى فتح العديد من الطرقات والشوارع، وتسهيل الحياة على الشعب الفلسطيني ووصولهم إلى أماكن السكن، والبدء بإحياء ما تبقى من مدينة غزة".

منسق تركي

من جانبها، عيّنت تركيا السفير محمد غلّو أوغلو منسقا عاما للمساعدات الإنسانية إلى فلسطين بهدف متابعة جهود الإغاثة في قطاع غزة ميدانيا وضمان التنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في وزارة الخارجية التركية أن أنقرة سخرت جميع إمكاناتها لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بسرعة، وإنشاء مناطق إيواء مؤقتة، والمساهمة في عملية إعادة إعمار القطاع.

وأضافت المصادر أن غلّو أوغلو وصل مع فريقه إلى غزة أمس الأربعاء لبحث الاحتياجات العاجلة هناك، وتحديد أولويات الإغاثة، والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في القطاع، ودعم أنشطتها.

وسيتولى غلّو أوغلو أيضا مهمة تنسيق جهود المؤسسات التركية العاملة في الميدان لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها في قطاع غزة بأفضل طريقة ممكنة، إلى جانب إجراء مشاورات مع السلطات المحلية بشأن المساعدات التي ترسل عبر مصر والأردن، وتعزيز الدعم الطبي التركي بما في ذلك عمليات إجلاء المرضى.

تحمل قرابة 900 طن من مواد المساعدات الإنسانية.. سفينة "الخير" السابعة عشرة تبحر من #تركيا إلى العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/V4uyQHqaAV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 15, 2025

في الأثناء، اقتربت السفينة الـ17 من "سفن الخير التركية" والمحملة بـ900 طن من المساعدات الغذائية من أجل الفلسطينيين بقطاع غزة إلى ميناء العريش المصري.

وتتواصل الأنشطة الإنسانية إلى غزة بوتيرة متسارعة عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أعلن ترامب توصل حركة حماس وإسرائيل إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في قطاع غزة استمرت عامين، خلفت 67 ألفا و938 شهيدا، و170 ألفا و169 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.