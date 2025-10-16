توغل إسرائيلي جديد جنوبي سوريا

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، في ريف محافظة القنيطرة الشمالي جنوب غربي سوريا، من دون تسجيل اعتقالات بصفوف المواطنين، وفق ما ذكر إعلام سوري رسمي أمس الأربعاء.

وقالت قناة الإخبارية السورية على منصة "إكس"، إن "دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، وداهمت منزلين دون تسجيل أي حالة اعتقال".

وأضافت أن "دورية ثانية مؤلفة من 8 آليات عسكرية بينها جرافة ثقيلة ودبابتان توغلت باتجاه بلدة الصمدانية الشرقية، وتمركزت لعدة ساعات بمحيط تل كروم جبا قبل انسحابها باتجاه مدينة القنيطرة المهدمة".

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة السورية حول طبيعة تلك التوغلات وما نتج عنها، كما لم تتحدث تل أبيب عن ذلك، وأهدافها من التوغل الذي يأتي في إطار استمرار اعتداءاتها المستمرة على سيادة سوريا.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة القائمة منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024 لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، فقد توغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل سوريا وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر 2024 ووسعت رقعة احتلالها.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت تل أبيب انهيار اتفاقية فصل القوات (فض الاشتباك) التي جرى توقيعها بين إسرائيل وسوريا في 31 مايو/أيار 1974، واحتلال جيشها المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان المحتلة، وتمددت لاحقا إلى مناطق أخرى خارجها.