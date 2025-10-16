تضارب بشأن موعد فتح معبر رفح وانتقادات أممية لإسرائيل بسبب المساعدات

تضاربت الأنباء بشأن إعادة فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، إذ قالت مصادر إسرائيلية إن الاستعدادات جارية لفتح المعبر، دون تحديد موعد لذلك، وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن حكومة بنيامين نتنياهو ربطت فتح المعبر باستقبال مزيد من جثامين الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وفي ظل النداءات الدولية للمسارعة بفتح المعابر، قالت مصادر إسرائيلية إن الاستعدادات جارية لفتح معبر رفح ولكن لا موعد محددا لذلك.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 يونيسيف تحذر من انخفاض التمويل العالمي لمساعدات الأطفال

يونيسيف تحذر من انخفاض التمويل العالمي لمساعدات الأطفال list 2 of 2 قطر الخيرية تقدم مساعدات غذائية لتكايا النازحين بالسودان end of list

من جانبها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن الحكومة قررت عدم فتح معبر رفح حتى تكثف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وكانت رويترز قد نقلت عن مصدرين أن من المتوقع معاودة فتح معبر رفح اليوم الخميس، مع عودة بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي للمعبر. ولم يحدد المصدران القيود التي ربما تُطبق على الراغبين في السفر.

وطالب المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة -في لقاء مع الجزيرة- سلطات الاحتلال بفتح المعابر وإدخال المساعدات فورا، مناشدا الإدارة الأميركية الضغط لفتح المعابر.

وأكد أن الأولوية في السفر عند فتح معبر رفح ستكون للمرضى والجرحى، مشيرا إلى أن السلطات في غزة لم تلمس أي تقدم في دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

في الأثناء انتقد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل، وقال إن حجب المساعدات عن المدنيين لا يمكن أن يكون ورقة مساومة.

وجاء ذلك بعد أن حث توم فليتشر مسؤول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على فتح كل المعابر "فورا" لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر.

ويتوجه فليتشر اليوم الخميس إلى معبر رفح من الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة المقفل منذ أشهر عدة جراء الحصار الإسرائيلي.

والاثنين الماضي، وقع قادة الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في شرم الشيخ وثيقة الضمانات لاتفاق غزة الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، مع التأكيد على الالتزام "بمستقبل يسوده السلام الدائم".

إعلان

ورأى فليتشر أن "اختبار هذا الاتفاق ليس من خلال الصور والمؤتمرات الصحافية والمقابلات… الاختبار هو أن نُطعم أطفالنا، وأن نوفر التخدير في المستشفيات للأشخاص الذين يتلقون العلاج، وأن ننصب خيما فوق رؤوس الناس".

وقال "نريد أن تكون جميع المعابر مفتوحة، وأن يكون الوصول إليها متاحا بشكل كامل. يجب أن نتمكن من إيصال المساعدات على نطاق واسع".

في الأثناء، نقلت شبكة سي إن إن عن برنامج الأغذية العالمي أنه لم يُسمح إلا لأقل من ثلث شاحنات المساعدات المتفق عليها بدخول غزة.

وأوضح البرنامج أن إسرائيل تعهدت بالسماح بدخول 600 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا لكن ذلك لم ينفذ، وسُجل دخول أقل من 200 شاحنة يوميا إلى القطاع خلال الأيام الأربعة الماضية.