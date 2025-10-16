صحة غزة: جثامين الشهداء عادت وعليها آثار تعذيب وحروق

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن بين الجثامين التي تسلمها من إسرائيل العشرات مجهولة الهوية، وإن عددا كبيرا منها يحمل آثار "قتل وإعدام ميداني وتعذيب ممنهج".

وأوضح المكتب في بيان أن الاحتلال "ارتكب جرائم بشعة بحق عدد من الشهداء، من بينها سحق جثامين تحت جنازير الدبابات، ووجود آثار حبال وشنق على أعناق بعضهم"، داعيًا إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة عاجلة للتحقيق في "الجرائم المروعة التي ارتكبها الاحتلال بحق الشهداء".

من جانبها، قالت وزارة الصحة في غزة إن جثامين أسرى القطاع التي أعيدت مؤخرًا "تحمل آثار تعذيب وحروق واضحة".

وكشف مدير عام الوزارة منير البرش، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "الأسرى الذين أفرجت إسرائيل عن جثامينهم أعيدوا إلينا وهم مقيدون كالحيوانات، معصوبو الأعين، وعليهم آثار تعذيب وحروق بشعة تكشف حجم الإجرام الذي ارتكب في الخفاء".

وأضاف أن الجثامين "لم تكن مدفونة تحت التراب، بل معتقلة في ثلاجات الاحتلال لشهور طويلة"، مشيرًا إلى أن ما جرى يمثل "جريمة حرب مكتملة الأركان" تستوجب تحقيقًا دوليًا عاجلًا ومحاسبة الجناة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق تسلمها، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 30 جثمانًا لفلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل، ليرتفع إجمالي الجثامين المستلمة منذ بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الثلاثاء، إلى 120 جثمانًا، ظهرت على بعضها آثار تنكيل وتكبيل للأيدي وتعصيب للأعين.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بوساطة مصرية وقطرية وتركية، وبإشراف أميركي، ويتضمن تبادل الأسرى والجثامين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ووفق "الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين"، فإن إسرائيل ما تزال تحتجز 735 جثمانًا لفلسطينيين، بينهم 67 طفلًا، إضافة إلى 256 جثمانًا في "مقابر الأرقام".

إعلان

وبحسب تقرير نشرته صحيفة هآرتس في يوليو/تموز الماضي، يحتجز الجيش الإسرائيلي نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من قطاع غزة داخل معسكر "سدي تيمان".

وتخوض غزة منذ عامين حربًا دامية شنتها إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت نحو 68 ألف قتيل وأكثر من 170 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن مجاعة أودت بحياة المئات.